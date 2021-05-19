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    «Укрпошта» відключає банківські термінали у відділеннях

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    &laquo;Укрпошта&raquo; вимикає у відділеннях усі термінали сторонніх банків і залишає тільки свої - «Укрпошта» відключає банківські термінали у відділеннях
    «Укрпошта» вимикає у відділеннях усі термінали сторонніх банків і залишає тільки свої
    Фото з відкритих джерел

    Держкомпанія виступила проти примусового переведення населення у відділення банків для отримання пенсій та субсидій

    Генеральний директор АТ «Укрпошта» розпорядився відключити банківські термінали у відділеннях компанії. Про це глава компанії Ігор Смілянський написав у Фейсбуці.

    За словами гендиректора «Укрпошти», він розпорядився своїм наказом з 19 травня вимкнути всі термінали банків у відділеннях «Укрпошти».

    «Там тепер стоятимуть тільки наші термінали. А там, де їх поки що немає, можна отримати послуги через готівкові кошти. Так що, хто в селі залишився, той і обслуговує клієнтів», - додав Смілянський.

    Також він повідомив, що «Укрпошта»створює гарячу лінію (044) 354-52-73 або [email protected] для клієнтів, яких примушують до відкриття банківських рахунків і після збору інформації подаватимуть колективний позов «проти посадових осіб, які порушують Конституцію та Кримінальний Кодекс України».

    Як повідомлялося, З0 квітня Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за результатами наради щодо тарифів на оплату послуг АТ «Укрпошта» за участю Мінінфраструктури, Мінсоцполітики, Пенсійного фонду, Офісу Президента, заявив, що перехід на отримання пенсій в безготівковій формі має проходити поступово і бути правом, а не обов'язком людей.

    Нещодавно у компанії виникали певні складнощі із доставкою пенсій. Зокрема, міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила, що топ-менджемент «Укрпошти» поставив ультиматум уряду. Він вимагає підвищити тариф доставки пенсій з 60 до 100 грн.

    Водночас гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський висловив вже обурення заявами міністра соцполітики. Він спростував заяву Лазебної про те, що тарифи на доставку пенсій зростуть на 67%. За його даними, тарифи планується підняти тільки на 11%.

    Зрештою, «Укрпошта» домовилася з урядом про доставку пенсій. «Укрпошта» продовжить доставляти пенсії по всій території нашої країни до кінця 2021 року. Тариф в середньому збільшиться на 11%, і це дасть можливість 3,5 мільйонам пенсіонерів і більш ніж 65000 співробітникам нашої компанії сьогодні спати трохи спокійніше», – написав Смілянський.

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    Теги: тарифи Укрпошта Ігор Смілянський послуги пенсія населення
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    «Укрпошта» відключає банківські термінали у відділеннях