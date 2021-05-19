«Укрпошта» відключає банківські термінали у відділеннях

«Укрпошта» вимикає у відділеннях усі термінали сторонніх банків і залишає тільки свої

Держкомпанія виступила проти примусового переведення населення у відділення банків для отримання пенсій та субсидій

Генеральний директор АТ «Укрпошта» розпорядився відключити банківські термінали у відділеннях компанії. Про це глава компанії Ігор Смілянський написав у Фейсбуці.

За словами гендиректора «Укрпошти», він розпорядився своїм наказом з 19 травня вимкнути всі термінали банків у відділеннях «Укрпошти».

«Там тепер стоятимуть тільки наші термінали. А там, де їх поки що немає, можна отримати послуги через готівкові кошти. Так що, хто в селі залишився, той і обслуговує клієнтів», - додав Смілянський.

Також він повідомив, що «Укрпошта»створює гарячу лінію (044) 354-52-73 або [email protected] для клієнтів, яких примушують до відкриття банківських рахунків і після збору інформації подаватимуть колективний позов «проти посадових осіб, які порушують Конституцію та Кримінальний Кодекс України».

Як повідомлялося, З0 квітня Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за результатами наради щодо тарифів на оплату послуг АТ «Укрпошта» за участю Мінінфраструктури, Мінсоцполітики, Пенсійного фонду, Офісу Президента, заявив, що перехід на отримання пенсій в безготівковій формі має проходити поступово і бути правом, а не обов'язком людей.

Нещодавно у компанії виникали певні складнощі із доставкою пенсій. Зокрема, міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила, що топ-менджемент «Укрпошти» поставив ультиматум уряду. Він вимагає підвищити тариф доставки пенсій з 60 до 100 грн.

Водночас гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський висловив вже обурення заявами міністра соцполітики. Він спростував заяву Лазебної про те, що тарифи на доставку пенсій зростуть на 67%. За його даними, тарифи планується підняти тільки на 11%.

Зрештою, «Укрпошта» домовилася з урядом про доставку пенсій. «Укрпошта» продовжить доставляти пенсії по всій території нашої країни до кінця 2021 року. Тариф в середньому збільшиться на 11%, і це дасть можливість 3,5 мільйонам пенсіонерів і більш ніж 65000 співробітникам нашої компанії сьогодні спати трохи спокійніше», – написав Смілянський.