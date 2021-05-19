  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Обмін полоненими: Росія в ТКГ не реагує на пропозиції України

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Обмін полоненими: Росія в ТКГ не реагує на пропозиції України
    Фото з відкритих джерел

    Україна в рамках підготовки обміну полоненими просить повернути майже 100 осіб

    Тристороння контактна група з врегулювання на Донбасі сьогодні, 19 травня, провела чергове засідання. Українська сторона продовжує наполягати на якомога скорішому обміні полоненими між Україною та РФ. Про це йдеться у заяві української делегації в ТКГ.

    «Українська делегація продовжує наполягати на необхідності скорішого визволення утримуваних осіб та вживає всіх необхідних заходів для цього. На жаль, на наші пропозиції поки неналежним чином реагує російська сторона», – наголосили в делегації.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна в рамках підготовки обміну полоненими просить повернути майже 100 осіб. Але за словами глави української делегації в Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука, у цьому питанні поки немає просування.

    До слова, у травні окупаційна влада Донбасу передала списки для обміну полоненими.

    За словами представника Донецька в Тристоронній контактній групі Сергія Гармаша, російська делегація в ТКГ пропонувала передати Україні чотирьох жінок, однак представники окупаційної влади виступили проти цього.

    Теги: Донбас війна полон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Обмін полоненими: Росія в ТКГ не реагує на пропозиції України