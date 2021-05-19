Обмін полоненими: Росія в ТКГ не реагує на пропозиції України

Україна в рамках підготовки обміну полоненими просить повернути майже 100 осіб

Тристороння контактна група з врегулювання на Донбасі сьогодні, 19 травня, провела чергове засідання. Українська сторона продовжує наполягати на якомога скорішому обміні полоненими між Україною та РФ. Про це йдеться у заяві української делегації в ТКГ.

«Українська делегація продовжує наполягати на необхідності скорішого визволення утримуваних осіб та вживає всіх необхідних заходів для цього. На жаль, на наші пропозиції поки неналежним чином реагує російська сторона», – наголосили в делегації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна в рамках підготовки обміну полоненими просить повернути майже 100 осіб. Але за словами глави української делегації в Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука, у цьому питанні поки немає просування.

До слова, у травні окупаційна влада Донбасу передала списки для обміну полоненими.

За словами представника Донецька в Тристоронній контактній групі Сергія Гармаша, російська делегація в ТКГ пропонувала передати Україні чотирьох жінок, однак представники окупаційної влади виступили проти цього.