Українська морська авіація завершила навчання над Чорним морем



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Вертоліт Ка-27 морської авіації України під час одних із попередніх навчань

Упродовж тижневих навчань екіпажі вдосконалили льотну підготовку, відпрацювали елементи пошуку

Морська авіація Збройних сил України завершила навчання над Чорним морем, повідомило інформаційне агентство Міністерства оборони України «АрміяІнформ».

За повідомленням, це були льотно-тактичні навчання для відпрацювання різних сценаріїв застосування підрозділів морської авіаційної бригади під час забезпечення дій військ ВМС.

Упродовж тижневих навчань екіпажі вдосконалили льотну підготовку, відпрацювали елементи пошуку і надання невідкладної допомоги постраждалим та евакуацію.

Кульмінацією військових навчань став пошук і відстеження морськими авіаторами підводного човна противника з подальшим здійсненням бомбового і торпедного ударів, повідомили військові.

«Під час ведення повітряної розвідки екіпаж вертольота Ка-27 виявив місце перебування ворога й за допомогою орієнтирної морської авіаційної бомби позначив зону для здійснення удару. До мису Аджияск висунулась група передових авіаційних навідників, які відпрацювали елементи цілевказування і коригування вогню. Екіпажі протичовнових вертольотів і літака А-26 знищили умовного противника», – мовиться в повідомленні.

Останнім часом Чорне море, як і Азовське море і Керченська протока між ними, стали місцями активних дій військово-морського флоту й інших морських формувань Росії, що створює загрози і цивільному судноплавству, і діям українських військових моряків.

Становище особливо загострене після захоплення російськими силовими структурами в міжнародних водах біля Керченської протоки 24 українських військових моряків і трьох їхніх кораблів на порушення норм міжнародного права. Росія продовжує судовий процес над військовополоненими, відмовляючись виконувати приписи міжнародного трибуналу про їхнє негайне звільнення.