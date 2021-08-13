МЗС готує евакуацію українців з Афганістану

За інформацією міністерства, в Афганістані перебуває від 50 до 100 українців

Міністерство закордонних справ почало відпрацьовувати шляхи евакуації українців з Афганістану, де перебуває від 50 до 100 наших громадян. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Ми вже почали відпрацьовувати можливі шляхи евакуації з Афганістану, якщо надійдуть такі звернення. Наразі громадяни України не зверталися до МЗС із проханнями евакуювати їх з Афганістану, але ще раз наголошую, що ми в режимі 24/7 працюємо і готові допомагати громадянам нашим в Афганістані доступними для нас засобами», – зазначив глава МЗС.

Він підкреслив, що для нього особисто евакуація українців за кордоном є абсолютним пріоритетом, а тому МЗС вже запустило відповідні механізми, зокрема рекомендувало громадянам утриматися від поїздок в Афганістан, а тим, хто уже перебуває в цій країні, негайно залишити її територію.

За інформацією міністерства, в Афганістані перебуває від 50 до 100 українців.

Глава української дипломатії також закликав співвітчизників в Афганістані звертатися в посольство України в Таджикистані та інформувати про своє місцезнаходження. За словами міністра, він вважає Афганістан унікальною державою, в якій дуже важко прогнозувати розвиток безпекової ситуації.

Він також наголосив на дружніх відносинах між Україною й Афганістаном та на спільній трагедії – збитті літака рейсу PS-752 над Тегераном 8 січня 2020 року.

«Тому ми, безперечно, бажаємо афганському народу насамперед миру, а потім вже стабільності, яка неможлива без припинення військових дій», – підкреслив Кулеба.

Нагадаємо, що Україна вивела військових з Афганістану, де вони брали участь у місії НАТО «Рішуча підтримка». Також останні 20 військових із контингенту, що раніше налічував понад 1100 осіб, вивела Німеччина.

Після початку виведення американських військ рух «Талібан» перейшов у масштабний наступ по всій території країни.

Напередодні МЗС закликало українців негайно залишити Афганістан через наступ талібів.

12 серпня «Талібан» заявив про захоплення Кандагару – другого найбільшого міста Афганістану.

Того ж дня «Талібан» після Кандагару захопив третє за величиною місто Афганістану. Це столиця 11-ої провінції країни, що перейшла під контроль талібів за останні дні.

До слова, як заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, Афганістан стане «державою-вигнанкою», якщо «Талібан» насильно візьме під свій контроль країну і не поважатиме права свого народу.

За повідомленням ООН, у травні та червні 2021 року було вбито або поранено майже 2400 мирних жителів Афганістану, що є найбільшим показником за ці два місяці з моменту початку обліку у 2009 році.

Внаслідок авіаударів американських бомбардувальників B-52 на півночі Афганістану загинули понад 200 бойовиків.

Джерело: Укрінформ