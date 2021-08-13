МЗС запустив сайт Кримської платформи

Участь у Кримській платформі підтвердили 40 країн

З’явився офіційний сайт Кримської платформи. На ньому можна знайти актуальну інформацію про захід. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час брифінгу.

Сайт можна відкрити за посиланням: crimea-platform.org.

«Сьогодні Міністерство закордонних справ України запустило офіційний сайт Кримської платформи. Я всіх запрошую відвідати цей сайт. Він буде розвиватися, будуть з'являтися нові мовні версії», – повідомив Кулеба.

На сайті є кілька розділів:

Крим до окупації;

Крим в окупації;

Кримська платформа;

Експертна мережа Кримської платформи;

Розділ саміту Кримської платформи.

За інформацією Кулеби, на саміті Кримської платформи заплановані такі панелі:

про невизнання спроби анексії Криму;

про мілітаризацію Азово-Чорноморського регіону;

про шляхи реінтеграції Криму через права людини та сталий розвиток;

про відновлення прав кримськотатарського народу.

Міністр зауважив, що до декларації, яку ухвалять на саміті, зможуть приєднатися держави, представники яких не приїдуть до Києва.

Загальна кількість учасників установчого саміту Кримської платформи знову збільшилася і тепер налічує чотири десятки.

Напередодні стало відомо, що президент Польщі приїде на саміт Кримської платформи.

Нагадаємо, віце-прем'єр російського окупаційного уряду, постійний представник Криму при президенті Росії Георгій Мурадов пригрозив учасникам Кримської платформи накладенням арешту на активи та забороною в'їзду на територію РФ.

Натомість голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров вважає «прямими погрозами» й «ультиматумом» заяви заступника голови окупаційного уряду Криму Георгія Мурадова про «болючі наслідки» для учасників «Кримської платформи».

Зазначимо, Офіс генерального прокурора України направляє до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду в Гаазі чергове інформаційне повідомлення про воєнні злочини проти об’єктів культурної спадщини в тимчасово окупованому Криму.

«Кримська платформа» – новий консультативний і координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, відповіді викликам, що зростають, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання подальшим порушенням прав людини та захисту жертв окупаційного режиму, а також досягнення головної мети – деокупації Криму та повернення його Україні. Діяльність «Кримської платформи» має розпочатися на саміті 23 серпня, на який запрошено дипломатів і лідерів іноземних держав.