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    Українські бійці відпрацювали розгортання ракетних військ на Донбасі

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    <span>Військові потренувалися на ракетних комплексах Точка-У</span> - Українські бійці відпрацювали розгортання ракетних військ на Донбасі
    Військові потренувалися на ракетних комплексах Точка-У

    Українські ракетники відпрацьовують розгортання і завдання точкових ударів по цілях противника

    Збройні сили України відвели підрозділи ракетників у визначені домовленостями райони від лінії зіткнення сторін на Донбасі.

    Про це в понеділок, 24 вересня, повідомляє прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил.

    Ракетні війська були відведені в рамках тренування з оперативного розгортання і завдання точкових ударів по цілях противника в разі виникнення такої необхідності.

     

    «Заради миру на українській землі цей ракетний підрозділ за лічені хвилини піднімається по тривозі, просувається в потрібний район і завдає ефективного точкового удару по найважливіших цілях противника в тактичній і оперативній глибині його військ. Тим самим ракетний комплекс Точка-У ставить переконливу крапку у факті самого існування противника, скупчення його військ і найважливішого озброєння», - йдеться в повідомленні.

     

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