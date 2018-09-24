Українські бійці відпрацювали розгортання ракетних військ на Донбасі



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Військові потренувалися на ракетних комплексах Точка-У

Українські ракетники відпрацьовують розгортання і завдання точкових ударів по цілях противника

Збройні сили України відвели підрозділи ракетників у визначені домовленостями райони від лінії зіткнення сторін на Донбасі.

Про це в понеділок, 24 вересня, повідомляє прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил.

Ракетні війська були відведені в рамках тренування з оперативного розгортання і завдання точкових ударів по цілях противника в разі виникнення такої необхідності.

«Заради миру на українській землі цей ракетний підрозділ за лічені хвилини піднімається по тривозі, просувається в потрібний район і завдає ефективного точкового удару по найважливіших цілях противника в тактичній і оперативній глибині його військ. Тим самим ракетний комплекс Точка-У ставить переконливу крапку у факті самого існування противника, скупчення його військ і найважливішого озброєння», - йдеться в повідомленні.