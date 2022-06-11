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    Події в Україні

    Терорист Гіркін упевнений, що українські військові повернуть Херсон під свій контроль

    Гіркін боїться, що українці відіб'ють у росіян Херсон - Терорист Гіркін упевнений, що українські військові повернуть Херсон під свій контроль
    Гіркін боїться, що українці відіб'ють у росіян Херсон
    фото з відкритих джерел

    Українська армія вже створила ударне угруповання для наступу на Херсон

    Українські військові вибили «донецьку піхоту» на 70%, а щоби заповнити втрати в живій силі росіяни знову почали проводити в ОРДЛО «мобілізацію» чоловіків. Про це розповів екс-командир незаконних збройних формувань на Донбасі терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) в одному зі своїх відеооглядів.

    За словами бойовика, Збройні сили України сконцентрували дії російської армії на території Донбасу. Він заявив, що українська армія вже створила ударне угруповання для наступу на Херсон та боїться, що росіяни не утримають місто під своїм контролем.

    «А чи утримають наші чи не утримають – тут уже велике питання», – сказав терорист.

    Стрєлков додав, що на Херсонському напрямку оборону тримають «мобілізовані донецькі ополченці», у яких озброєння – як у комара сала. Така сама ситуація в Харківській області. Ігор Гіркін заявив, що ЗСУ атакують на цьому напрямку найбільшими силами і відсувають ворожі війська.

    «Нашим довелося з резервів вводити кадрові батальйонно-тактичні групи російські, аби противник не дійшов до кордонів вздовж усієї Харківської області», – повідомив він.

    Раніше Стрєлков видав план Путіна як попередити масову еміграцію. За словами Гіркіна, це напряму стосується закону про право президента РФ вводити капітальні фінансові обмеження, який схвалили напередодні. Він зазначив, що у країні вже вводять заборону на зняття готівки з розрахункових рахунків.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ армія війна ОРДЛО військові Україна Херсон місто озброєння окупація #stoprussia
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    Терорист Гіркін упевнений, що українські військові повернуть Херсон під свій контроль