Українські курсанти проходять стажування на мінному тральщику НАТО



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Курсант Ілля Мовчан 26 березня розпочав стажування за напрямом кораблеводіння на тральщику ВМС Французької Республіки «Капрікорн» Фото: ВМС Збройних Сил України

Курсанти інституту ВМС проходять стажування на кораблях флотів держав-членів НАТО

Курсанти Інституту Військово-Морських сил Національного університету «Одеська морська академія» проходять стажування на мінному тральщику ВМС Французької Республіки «Каприкорн», що раніше зайшов у порт Одеси, повідомили в прес-центрі Командування ВМС Збройних сил України.

«У рамках програми НАТО з удосконалення системи військової освіти (NATO DEEP), а також на основі відповідних планів двостороннього співробітництва курсанти Інституту ВМС Національного університету «Одеська морська академія» продовжують проходити стажування на кораблях ВМС держав-членів та країн-партнерів Північноатлантичного альянсу», - йдеться в повідомленні на сторінці Командування у Facebook у вівторок.

Зокрема зазначено, що 26 березня курсант українського вищого військово-морського навчального закладу Ілля Мовчан розпочав стажування за напрямом кораблеводіння на тральщику ВМС Французької Республіки «Капрікорн», який наразі перебуває в акваторії Чорного моря. Стажування розпочалося з двосторонніх навчань типу PASSEX між військовим кораблем Франції та ракетним катером ВМС ЗС України «Прилуки».

В інформації наголошується, що майбутній офіцер безпосередньо взяв участь та отримав безцінний досвід у налагодженні взаємодії та відпрацюванні спільних маневрів між кораблями українських ВМС і країн-учасниць Альянсу.

«Також у перший день стажування курсант мав можливість ознайомитись із спеціальним обладнанням військового корабля та загальною організацією роботи екіпажу як у штатному режимі, так і в бойовому під час пошуку мінного загородження, а також під час відпрацювання рятувальних заходів за сигналом «людина за бортом». Стажування триватиме до прибуття французького корабля в м. Тулон (Французька Республіка)», - йдеться в повідомленні.

Тральщик «Капрікорн» увійшов до складу Військово-Морських сил Французької Республіки в серпні 1987 року. Корабель має водотоннажність 625 тонн. Його довжина становить 52 метри, ширина 9 метрів, а осадка 3,8 м. Екіпаж корабля - 49 військовослужбовців, з яких п'ять офіцерів. Корабель озброєний двома самохідними підводними апаратами для пошуку і знищення мін «PAP-104 Мод4» і Bofors Double Eagle Mк2. Артилерійське озброєння складається з двох 20-мм гармат і трьох кулеметів.

На борту також встановлена потужна радіолокаційна станція та гідроакустична система для виявлення підозрілих предметів.

Як повідомлялося, 23 березня до морського торговельного порту Одеси увійшов корабель французьких ВМС M653 «Капрікорн» із метою запланованих навчань із кораблями ВМС ЗС України за програмою PASSEX.