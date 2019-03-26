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    Американський генерал попередив про можливу блокаду Одеси

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    Генерал США у відставці Бен Ходжес - Американський генерал попередив про можливу блокаду Одеси
    Генерал США у відставці Бен Ходжес

    Генерал США розповів, як потрібно захищати українське узбережжя

    НАТО потрібно створити «захисну сферу» з використанням морських і наземних систем.

    Про це заявив колишній командувач сухопутних військ США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес, повідомляє Delfi.

    Ходжес зазначив, що США, Великобританія, Німеччина, Італія і Франція обмежені в праві проводити повноцінні військові кораблі в будь-який час в Азовське і Чорне моря.

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    «Для НАТО і країн-партнерів, як Грузія і Україна, щоб протистояти тому, що робить Росія, необхідно створити наш власний A2/AD (Anti Access/ Area Denial) – «захисну сферу» з використанням морських і наземних систем, які допоможуть захистити в першу чергу Румунію і не дати ВМФ Росії заблокувати, наприклад, Одесу. А це, на мій погляд, може відбутися», - зазначив він.

    При цьому Ходжес дивується, що Україна досі веде бізнес з РФ, незважаючи на тривалу агресію.

    «В Одесі дві третини транспортних компаній, керуючих портом, - російські! В Одесі! Я не розумію, як Україна може вести бізнес з Росією, якщо та захопила її моряків», - зазначив генерал-лейтенант.

    Також нагадаємо, що окупанти на Донбасі готують спецзагони для протидії непокори населення під час виборів. 

    Також рятувальники перейшли на посилений режим служби у зв'язку з виборами президента

    Нагадаємо, Національна поліція та МВС з 25 березня парейшли на посилений варіант несення служби перед виборами в Україні. У день виборів правопорядок в Україні охоронятимуть понад 135 тисяч правоохоронців.

    До вашої уваги:  
    • Детальніше про президентські вибори читайте тут
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