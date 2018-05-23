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    Українські морпіхи відтепер носитимуть берети кольору морської хвилі

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    <span>Українські військовослужбовці морської піхоти&nbsp;</span> - Українські морпіхи відтепер носитимуть берети кольору морської хвилі
    Українські військовослужбовці морської піхоти 

    Президент оголосив про запровадження нової дати відзначення Дня морської піхоти України - 23 травня

    Українські військовослужбовці морської піхоти отримали берети нового зразка - відтінку морської хвилі.

    Про це заявив президент Петро Порошенко, виступаючи в Миколаєві на урочистих заходах з нагоди 100-річчя створення морської піхоти України.

    «Зберігаючи чорні берети на почесних місцях удома, на почесних місцях у музеях, визволяти Україну в ході операції Об’єднаних сил морська піхота віднині буде в нових одностроях, що відрізнятимуть елітних воїнів, готових нищити окупантів на морі, на суходолі, в повітрі. Відсьогодні колір берета українського морпіха набуває відтінку морської хвилі», - зазначив Порошенко.

    Водночас він зауважив, що процес зміни беретів буде дуже непростим, бо, на його думку, зачіпає пам’ять і особисті почуття багатьох, хто в різні часи пов’язав свою долю із цим родом військ.

    «Однак вважаю, що згадані зміни вже давно назріли і поставлені перед нами самою історією і російською агресією проти нашої держави», - підкреслив Порошенко.

    Водночас президент оголосив про запровадження нової дати відзначення Дня морської піхоти України - 23 травня.

    Першим берет нового зразка отримав Командувач морської піхоти України генерал-майор Юрій Содоль, після чого нові берети отримали командири бригад і батальйонів.

    Далі одночасно чорні берети на берети кольору морської хвилі змінили морпіхи на бойових позиціях поблизу населених пунктів Широкине, Лебединське, Водяне, Чормалик, на адміністративному кордоні з тимчасово окупованою територією Криму - на Чонгарі, на узбережжях Чорного і Азовського морів, а також на борту середнього десантного корабля «Юрій Олефіренко».

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