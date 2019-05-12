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    Українські «морські котики» потренувалися захоплювати судна

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    Україна має близько 70 боєздатних кораблів і катерів, які охороняють морські кордони в Чорному та Азовському морях - Українські «морські котики» потренувалися захоплювати судна
    Україна має близько 70 боєздатних кораблів і катерів, які охороняють морські кордони в Чорному та Азовському морях

    Наші воїни відпрацювали техніку захоплення суден

    Українські воїни продовжують покращувати свої уміння – цього разу вони відпрацьовували захоплення суден у відкритому морі.

    Військовослужбовці 73 морського центру спеціального призначення провели навчання з абордажного захоплення суден у межах тренувань. Про це написав прес-центр на офіційній сторінці. Аби «захопити» судно, групи прибували з різних висот у повітрі системою «Канат» та водою на швидкісних катерах. У трюмах та на палубі воїни затримали та знищили умовного противника в умовах ближнього бою.

    Зазначимо, Україна має близько 70 боєздатних кораблів і катерів, які охороняють морські кордони в Чорному та Азовському морях. Держприкордонслужба наразі оновлює стан суден та посилює їх озброєння.

    На початку липня у Чорному морі відбудуться масштабні українсько-американських навчаннях «Сі Бриз-2019» Участь у них візьмуть 30 кораблів та інша техніка.

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