  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Українські прикордонники затримали велику партію контрабандних сигарет з Росії

    • Розсилка
    У вантажі виявили майже 200 тисяч пачок сигарет - Українські прикордонники затримали велику партію контрабандних сигарет з Росії
    У вантажі виявили майже 200 тисяч пачок сигарет

    Сигарети везли з Росії до ЄС через Україну

    Працівники Держприкордонслужби України завадили контрабандним сигаретам потрапити з Росії до Румунії. Про це повідомили у пресслужбі Чернівецького прикордонного загону.

    «У Чернівецькій області, на кордоні з Румунією, прикордонники виявили рекордну партію сигарет. Тютюн контрабандисти намагалися доправити до Євросоюзу, приховавши у середині рулонів технічного паперу», - повідомили прикордонники.

    Вантажівку, чеської реєстрації, за ініціативи прикордонників було виведено із загального потоку для поглибленого огляду. В середині одного із рулонів було знайдено сигарети марки NZ у кількості 370 блоків. Тютюн різних марок й виробників працівники пункту пропуску дістали із 60 рулонів. А їх у причепі було аж 63.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Українські прикордонники затримали велику партію контрабандних сигарет з Росії
    Українські прикордонники затримали велику партію контрабандних сигарет з Росії
    Українські прикордонники затримали велику партію контрабандних сигарет з Росії
    Українські прикордонники затримали велику партію контрабандних сигарет з Росії
    Українські прикордонники затримали велику партію контрабандних сигарет з Росії
    Українські прикордонники затримали велику партію контрабандних сигарет з Росії

    У вантажі знаходилося майже 200 тисяч пачок сигарет. Точну вартість вилученого товару встановлюють експерти. За попередніми підрахунками, мінімальна сума вилученого курива сягає близько 6 мільйонів гривень.

    За документами транспортний засіб слідував з Росії до Румунії. За кермом знаходився наш земляк. Наразі на нього складено адміністративний протокол. Сигарети та вантажівку з причепом вилучили правоохоронці.

    прикордонники ЄС Росія контрабанда Держприкордонслужба тютюнові вироби Чернівецька область кордон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ