Українські прикордонники затримали велику партію контрабандних сигарет з Росії



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У вантажі виявили майже 200 тисяч пачок сигарет

Сигарети везли з Росії до ЄС через Україну

Працівники Держприкордонслужби України завадили контрабандним сигаретам потрапити з Росії до Румунії. Про це повідомили у пресслужбі Чернівецького прикордонного загону.

«У Чернівецькій області, на кордоні з Румунією, прикордонники виявили рекордну партію сигарет. Тютюн контрабандисти намагалися доправити до Євросоюзу, приховавши у середині рулонів технічного паперу», - повідомили прикордонники.

Вантажівку, чеської реєстрації, за ініціативи прикордонників було виведено із загального потоку для поглибленого огляду. В середині одного із рулонів було знайдено сигарети марки NZ у кількості 370 блоків. Тютюн різних марок й виробників працівники пункту пропуску дістали із 60 рулонів. А їх у причепі було аж 63.

У вантажі знаходилося майже 200 тисяч пачок сигарет. Точну вартість вилученого товару встановлюють експерти. За попередніми підрахунками, мінімальна сума вилученого курива сягає близько 6 мільйонів гривень.

За документами транспортний засіб слідував з Росії до Румунії. За кермом знаходився наш земляк. Наразі на нього складено адміністративний протокол. Сигарети та вантажівку з причепом вилучили правоохоронці.