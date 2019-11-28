Іноземець намагався вивезти з України танкові двигуни



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Фото: СБУ

Під час обшуків виявили 20 двигунів від БМП-1 та БМП-2

Служба безпеки викрила незаконне вивезення з України в держави ЄС двигунів для укомплектування бойових бронемашин, які перебувають на озброєнні ЗСУ. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

У повідомленні йдеться, що 21 листопада правоохоронці затримали іноземця, який намагався вивезти за межі України дизельний двигун марки УТД20С1.

Під час обшуків за адресою комерційної структури, пов'язаної з фігурантами кримінального провадження, правоохоронці виявили 20 дизельних двигунів марки УТД20, які готувалися до вивезення за кордон. Ці мотори встановлюють на БМП-1, БМП-2 і належать до товарів військового призначення. Крім того, у зловмисників виявили 21 корпус та інші запчастини для комплектації двигунів.

На цей момент тривають слідчі дії в рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб), ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародної передачі товарів, що підпадають під державний експортний контроль) та ч. 3 і 4 ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів) КК України.

Раніше співробітники СБУ затримали у Харкові двох заступників керівників виправних установ та посередника, які нелегально збували продукти харчування, що були призначені для засуджених.

Також СБУ викрила ділків, які підробили мільйони акцизних марок. Правоохоронці затримали 11 зловмисників у Києві та Львові, у тому числі організаторів оборудки. Під час обшуків на незаконних типографіях вилучено понад 3 тонни підроблених акцизних марок, обладнання для їх виготовлення, чорнову бухгалтерію, кошти, отримані від протиправної діяльності.