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    Обстріл Миколаєва: камера зафіксувала влучання ракети в будівлю ОДА

    Російська ракета зруйнувала&nbsp;будівлю ОДА в Миколаєві - Обстріл Миколаєва: камера зафіксувала влучання ракети в будівлю ОДА
    Російська ракета зруйнувала будівлю ОДА в Миколаєві

    Внаслідок обстрілу сталося руйнування центральної секції будівлі з дев’ятого по перший поверх

    Сьогодні у Миколаєві російські окупанти обстріляли дев'ятиповерхову будівлю обласної військової адміністрації. Сам момент влучення ракети зафіксувала камера спостереження.

    Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім також прокоментував обстріл Миколаєва.

    «Не можна цього приховувати – вони потрапили в будівлю облдержадміністрації. Половина будівель була зруйнована, покидьки потрапили до мене в офіс, увесь запас айкосів втратив», – сказав Кім.

    Нагадаємо, внаслідок обстрілу та влучання в дев’ятиповерхову адміністративну будівлю обласної військової адміністрації, де знаходиться облдержадміністрація та обласна рада, сталося руйнування центральної секції будівлі з 9 по 1 поверхи, без послідуючого горіння.

    Раніше рашисти обстріляли порт Миколаєва. Також окупанти скинули бомби на лікарню, готель і парк у Миколаєві.

    Теги: росія окупанти війна Миколаївщина Миколаїв Україна окупація #stoprussia
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    Обстріл Миколаєва: камера зафіксувала влучання ракети в будівлю ОДА