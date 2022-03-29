Обстріл Миколаєва: камера зафіксувала влучання ракети в будівлю ОДА

Внаслідок обстрілу сталося руйнування центральної секції будівлі з дев’ятого по перший поверх

Сьогодні у Миколаєві російські окупанти обстріляли дев'ятиповерхову будівлю обласної військової адміністрації. Сам момент влучення ракети зафіксувала камера спостереження.

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім також прокоментував обстріл Миколаєва.

«Не можна цього приховувати – вони потрапили в будівлю облдержадміністрації. Половина будівель була зруйнована, покидьки потрапили до мене в офіс, увесь запас айкосів втратив», – сказав Кім.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу та влучання в дев’ятиповерхову адміністративну будівлю обласної військової адміністрації, де знаходиться облдержадміністрація та обласна рада, сталося руйнування центральної секції будівлі з 9 по 1 поверхи, без послідуючого горіння.

Раніше рашисти обстріляли порт Миколаєва. Також окупанти скинули бомби на лікарню, готель і парк у Миколаєві.