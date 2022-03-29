Шойгу бреше, що українська армія майже знищена, а головна мета рашистів – Донбас

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу упевнений, що українські Збройні сили майже знищені - але Київ штурмувати не поспішає, заявляє, що воюватиме тільки за Донбас

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу провів селекторну нараду, на якій розказав про «величезні успіхи» російської армії, яка воює на території України

Російські окупанти, за словами міністра оборони країни-агресора, знищили українську армію. Про це повідомляє Telegram-канал міноборони Росїі.

Сергій Шойгу, виступаючи на селекторній нараді міноборони, заявив, що окупанти повністю знищили українські Військово-морські сили. Також, за словами російського міністра оборони, «практично знищені ВПС та ППО України». Шойгу згадав також про «значні втрати» сухопутних та десантно-штурмових підрозділів Збройних сил України.

Попри такі величезні успіхи окупантів у російсько-українській війні, Сергій Шойгу знову повторив нову російську версію про головне завдання «військової спецоперації» – це всього-на-всього «звільнення Донбасу». Про плани окупації усієї України чи захоплення таких міст, як Київ чи Харків, міністр оборони Росії не згадував.

Також керівник російського військового відомства вчергове заявив, що солдати строкової служби не направлятимуться в жодні гарячі точки, зокрема, і на фронти війни в Україні. Та й взагалі, зазначив Шойгу, строковиків цього року наберуть навіть менше, ніж попереднього.

Нагадаємо, що учора, 28 березня, хакери із об’єднання Anonymous виклали у відкритий доступ наказ міністра оборони Росії Сергія Шойгу (підписаний його заступником) про необхідність створення фейків про відсутність солдатів строкової служби на російсько-українській війні.

Разом з тим, інший документ міноборони Росії, який оприлюднив український журналіст Андрій Цаплієнко, говорить протилежне – новобранців весняного призову від 2004 року народження відправлятимуть на війну в Україну. Йдеться про Брянську, Курську та Бєлгородську області.