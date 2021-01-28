Курс на Мальдіви. Як коронавірусний рік змінив туристичну індустрію в Україні

Президент Української асоціації турагенцій: серед українських туристів зросла популярність «екзотики»

Галузь міжнародного туризму в Україні від повного занепаду влітку врятувало відкриття авіасполучення з Єгиптом і Туреччиною. Саме тому втрати цієї індустрії за минулий рік хоч і суттєві, але не критичні.

Президент Української асоціації турагенцій Антон Рудіч в розмові з «Главкомом» підбиває підсумки найскладнішого для своєї індустрії 2020 року та пояснює різке зростання популярності екзотики серед українського мандрівника.

Під час жорсткого локдауну минулої весни туроператори говорили, що попит на тури (бронювання на майбутні періоди) впав на щонайменше 50%, що загрожувало величезними збитками. Що у підсумку показав минулий рік?

Дійсно, падіння в порівнянні з 2019 роком було більше 50%. Точні цифри важко назвати. Але десь біля 60% (скорочення ринку) за весь минулий рік.

Якиму підсумку вийшов туристичний бізнес з 2020 року? Залишились найсильніші?

Нічого екстраординарного не відбулося. Як і в будь-який інший рік, були компанії, які припинили роботу, але більшість залишились на плаву, перелаштувались і продовжують працювати. Щодо тих, хто припинив діяльність, статистики точної немає, але приблизно кожного року замість старих з’являється 30% нових фірм. Кожного року є так би мовити «підсніжники», компанії, які працюють у високі сезони, в літній період.

Антон Рудіч (фото: ukurier.gov.ua)

Рік тому в інтерв’ю «Главкому» ви говорили про те, що життя багатьох турфірм залежатиме від того, як довго триватиме карантин. Але вже 2021 рік, а карантин досі у різних формах, але триває. Які саме зміни сталися у цих фірм, наскільки змінилася їхня робота?

З точки зору виїзного туризму, там, де компанії заробляють найбільше, могло бути і гірше. Літаки лише в липні почали літати, туризм почав по-маленькому відновлюватися і це було позитивним фактором. Так, були невеликі обсяги, порівняно з попереднім роком, шо означає менші прибутки. Але компанії перебудувались і катастрофи не відбулось. Перебудувалися означає зменшили витрати, де можна – скоротили неефективний персонал.

Якщо говорити про нинішній зимовий курортний сезон. Які найпопулярніші напрямки?

Тут практично нічого не змінилось у порівнянні з попереднім роком, окрім Європи. Європа закрита. А з інших напрямків, це завжди були Об’єднані Арабські Емірати, Єгипет. Також екзотика, яка зараз популярніша, ніж у звичайні часи. Домініканська республіка, Мексика, Танзанія, Мальдіви, Шрі-Ланка... Екзотика цілком непогано себе почуває.

Як змінилися ціни на тури? Стало дешевше через кризу?

Дешевшими путівки не стали в першу чергу через те, що попит останнім часом був достатньо високим. Оскільки це покупки зараз на зараз, а не на глибину через нестабільну ситуацію, запит особливо під Новий рік, після Нового року і на час локдауну сприяв поїздкам. Тому попит з’явився. З іншого боку, оператори дуже акуратно ставили додаткові рейси. Оскільки раніше мали збитки і досить значні. Саме тому збільшували кількість рейсів враховуючи попит. А коли попит породжує пропозицію, то і ціни йдуть догори. Не було таких «гарячих турів» як раніше.

Західна Європа закрила лижні курорти. Натомість наш Буковель переповнений. Західноєвропейські туристи поїхали до Буковеля? Туркомпанії працють з такими клієнтами?

Я не думаю, що багато поїхали до Буковеля, бо це маленький курорт в порівнянні з західними. Тому про масштаб не може йтися. І не вся Європа закрилась. Хтось закрився, хтось ні, хтось планує відкритись в найближчий час і гірськолижники чекають цього. Не думаю, що Буковель сильно притягнув цих туристів до себе.

Якщо говорити про майбутній літній сезон, як змінилося планування роботи, зважаючи на закриття багатьох напрямків і відсутність гарантії щодо тих, які сьогодні відкриті, а завтра – бог його знає?

Планування виходить з того, що не буде такого, що сьогодні відкритий, а завтра закритий. Таке розраховувати неможливо. Турбізнес виходить з того, що напрямки працюватимуть. Нашому туризмові пощастило, що Єгипет був з нормальними умовами, Туреччина – все було дуже комфортно для туристів. Поволі відкриватиметься і Європа. Уже зараз є у продажах Європа, є раннє бронювання готелів. Звісно, не в тому обсязі, як було до коронавірусу, але тим не менше, це є і буде продовжуватися. Оператори зробили умови, за яких турист може скасувати, перенести на інші напрямки свій відпочинок.

Що їце за опція. Чи у всіх операторів вона присутня? Які умови її застосування?

У всіх у тій чи іншій мірі, у тому чи іншому вигляді, але є. Треба дивитись деталі, це питання до кожного окремого оператора.

Але ж так чи інакше хтось зазнаватиме збитків за скасування/переноси? Хто?

Наприклад, якщо закривається готель і він не виконав своїх умов, він не банкрутує одразу. Просто гроші, які отримав за клієнта, повертає оператору. Але зараз рідше. Частіше переносить кошти на той період, коли можна буде поїхати. Тому не можна говорити, що це гроші, які повністю пропали для готелю.

Як змінилося страхування туристів через пандемію коронавірусу?

Є страхування саме на випадок захворювання на коронавірус, які передбачає можливість відмови від поїздки на випадок отримання позитивного тесту перед поїздкою. Причому, є різні варіанти. Хтось один з родини захворів, а мали б люди летіти родиною, але вони не полетять усі. Це деталі, які потрібно продумувати, але можливості відповідних страхувань є.

На початку грудня оператор Join Up! повідомив, що за рішенням Антимонопольного комітету перейшов на розрахунки у гривнях. Це стосується тільки цього оператора чи і інших також?

Мова про всіх операторів. Розрахунки у гривнях у нас були завжди, так прописано в українських законах. Офіційно в доларах не може бути взагалі. Якщо хтось цим грішив, то це порушення закону.

Якщо говорити про 2021 рік, які очікування у туристичній галузі?

Якщо говорити про виїзний туризм, у нас оптимістичні очікування. Майже напевно буде ріст у порівняння з 2020-м. Це якщо не буде ніяких кардинальних ситуацій. Насамперед це збільшення закритих напрямків, посилення епідемії чи нові її зміни, які ми зараз не можемо спрогнозувати.

Внутрішній туризм зростає у зв’язку з глобальними подіями? Наскільки українські туроператори користуються з цього?

Внутрішній туризм прекрасно обходиться без туроператорів. Туроператори потрібні там, де потрібен пакет послуг, в першу чергу, плюс транспорт, плюс страхування. Дуже часто внутрішні туристи вибираються самостійно, іншими методами, страхування не потрібне для внутрішнього туризму. Готельєри у нас не дуже люблять працювати з туроператорами, у нас немає культури роботи через туроператорів. Так, є Львів, Одеса, Київ, тобто основні центри такі, і є Азовське море в літньому напрямку. Буковель, якщо говорити про гори. От і все. Тут особливо не пошикуєш.

Українська асоціація турагенцій наполягає на доопрацюванні і ухваленні зареєстрованого у парламенті законопроекті №4162 «Про туризм». Яких саме змін добиваєтеся?

Тут питання навіть не в нас. Є директива ЄС, яку ми маємо виконувати, як асоційований член. У цій директиві ідеться про захист туристів. У всій Європі інтереси туриста у випадку проблем з туроператорами, з ким завгодно, мають бути максимально захищеними, насамперед фінансово і організаційно. Ті, хто поїхав на відпочинок, не мають втратити гроші. За нашим законом турист не захищений. Тому ми маємо привести наше законодавство до європейського. Наприклад, якщо оператор іде з ринку, зникає, не виконавши своїх зобов’язань, що робити? Зміни до закону дозволятимуть ефективніше захищати туристів у подібних випадках.

Під час жорсткого карантину навесні минулого року багато українців, в тому числі туристів, не могли повернутися додому. Закриті кордони, не літають літаки. Чи допоможе ухвалення закону захистити туристів під час подібних форсмажорних ситуацій?

Не думаю. Форс-мажори – це взагалі непередбачувані речі, тому вони не можуть бути описаними. Закон зможе вирішити проблеми у випадку прогнозованих речей, тих, які вже траплялись. Тоді турист буде захищений і отримає гроші в повному обсязі назад, або його повернуть на Батьківщину.

Михайло Глуховський, «Главком»