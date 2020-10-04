У Вірменії не виключили участь Росії у конфлікті в Нагірному Карабаху



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«Російські військовослужбовці можуть бути залучені у конфлікт за конкретних умов, які прописані в договорі» – Пашинян

Єреван та Москва підписали договір про застосування спільної системи протиповітряної оборони

Вірменія за необхідності може залучити російських військових до боїв у Нагірному Карабаху. Про це повідомив вірменський прем’єр-міністр Нікол Пашинян в інтерв’ю німецькому виданню Bild.

За його словами, Єреван має договір з Москвою про застосування спільної системи протиповітряної оборони. Однак, російські військовослужбовці з бази №102 можуть бути залучені у конфлікт за конкретних умов, які прописані в договорі.

«Договір передбачає певні випадки. Я впевнений, що Росія виконає свої контрактні зобов’язання, якщо такі випадки виникнуть», – наголосив Пашинян.

Своєю чергою прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що введення російських миротворців у Нагірний Карабах можливе тільки за умови згоди Азербайджану і Вірменії.

Ситуація в Нагірному Карабасі різко загострилася 27 вересня. Азербайджан повідомив, що вірменські сили обстріляли його позиції та населені пункти на лінії розмежування, і оголосив про контрнаступ. Вірменія звинуватила азербайджанських військових в нападі на Нагірний Карбах.

Нагадаємо, Азербайджан назвав конфлікт з Вірменією вітчизняною війною.

Як повідомлялося, Азербайджан оголосив про часткову мобілізацію.

Також Азербайджан заявив про понад 550 убитих вірменських військових.

27 вересня на Кавказі чергове загострення вірмено-азербайджанського конфлікту в Нагірному Карабасі. Збройні сили Вірменії продовжують обстріли азербайджанських прикордонників. Конфлікт між двома країнами триває з 1988 року, коли населена переважно вірменами Нагірно-карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш надзвичайно стурбований загостренням конфлікту між Вірменією та Азербайджаном. Генсек планує провести переговори з представниками Баку і Єреваном щодо врегулювання ситуації.

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