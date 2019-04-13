Українські військові отримають 35 бойових машин Hummer від США



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З них 20 броньованих, які підуть в бойові підрозділи і 15 машин медичного забезпечення

Сьогодні, 13 квітня, в Одесу прибули бойові машини Hummer, які будуть спрямовані для бойових підрозділів Збройних Сил. Про це повідомив міністр оборони України під час перебування в 58-й окремій мотопіхотній бригаді в Конотопі.

«За останній час рівень військово-технічної допомоги значно зріс. Це стосується всіх наших партнерів, в першу чергу, США. На даний час в Одесі розвантажуються бойові Hummer - 35 машин. З них 20 броньованих, які підуть в бойові підрозділи і 15 машин медичного забезпечення», — зазначив Міністр оборони України.

Він додав, що вся допомога відразу спрямовується безпосередньо до бойових підрозділів, які перебувають на лінії бойового зіткнення.

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