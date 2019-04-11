Яценюк: В Україні повинні бути розміщені військові підрозділи НАТО



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Лідер партії «Народний фронт», засновник Фонду «Відкрий Україну» Арсеній Яценюк відкрив 12-й Київський безпековий форум Фото: nfront.org.ua

Лідер НФ наголосив, що Україна повинна отримати реальне оборонне озброєння від країн-членів Альянсу

Лідер «Народного фронту» Арсеній Яценюк заявив, що в Україні повинні бути розміщені військові підрозділи НАТО, Україна має стати частиною спільної протиракетної і протиповітряної оборони. Про це йдеться у повідомленні на сайті «Народного фронту».

«Ми стоїмо на передовій. Наші чоловіки і жінки у військовій формі довели, що вони є нескореними. Допоможіть 42-мільйонній державі довести всьому світу, що демократія – це не слова, Захід – це союзник, а Путін і Росія – агресор. У цій боротьбі кожен з демократичного світу повинен стояти разом з Україною і кожним українцем», - звернувся Яценюк до партнерів із НАТО під час 12-го Київського безпекового форуму 11 квітня.

Яценюк наголосив, що Україна повинна отримати реальне оборонне озброєння від країн-членів Альянсу. Він звернувся до членів НАТО: «Не бійтесь, ми захищаємо вас, а ви цим захищаєте себе. Дайте нам можливість захистити свою свободу, свою державу, свою країну».

Лідер «Народного фронту» підкреслив, що Альянс повинен включити Україну до колективної системи безпеки: «Перший етап - на території України повинні бути розміщені військові підрозділи країн-членів НАТО».

«Це і спільні навчання, це і спільна взаємодія, і чіткий військовий та політичний і дипломатичний сигнал, що Україна іде на шляху до членства в НАТО», - пояснив він.

«Нам необхідно, щоб Україна стала частиною спільної протиракетної і протиповітряної оборони. Ми будемо так само захищати ваші кордони. І дайте можливість захиститися нам», - наголосив Арсеній Яценюк.

Іншої гарантії безпеки для України, ніж членство України в НАТО, просто не існує, підкреслив лідер «Народного фронту»: «Ми зробимо НАТО сильнішим. Ми зробимо Європу безпечнішою. А ви, наші західні друзі і партнери, тільки посилите цим Альянс і власну безпеку».

Фото: nfront.org.ua

Арсеній Яценюк наголосив, що він «категоричний противник будь-яких дискусій про те, що Альянс сьогодні потребує нової форми, що Альянс взагалі необхідно відправити в минуле, і що є якась химерна історія про формування європейської армії, яка без НАТО здатна захистити Європу»: «Це фікція. Це словоблуддя».

«Альтернативи НАТО немає. Не існує альтернативи сильного взаємозв'язку між Європейським союзом і Сполученими Штатами. І не просто взаємозв'язку, а найпотужнішого партнерства, яке Європа і США завжди демонстрували і під час, і після Другої світової війни», - наголосив він.

«Чим сильніші ви - тим сильніші ми. Тому давайте будемо разом сильними. А для цього треба приймати відповідальні політичні рішення», - підкреслив Арсеній Яценюк, нагадавши, що в 2008 році як Голова парламенту він із тодішнім президентом і прем'єр-міністром підписував звернення до НАТО щодо надання Україні плану дій щодо членства: «Пройшло 11 років. Звернення є – плану немає».

Фото: nfront.org.ua

Яценюк звернувся до країн-членів Альянсу: «Проявіть політичну волю. Проявіть рішучість. Продемонструйте всьому світу, що ми разом. І ця демонстрація – надати Україні план дій щодо членства в НАТО. Щоби ще одна країна - потужна, сильна, яка довела, що вміє боротися, - стала членом найсильнішого військово-політичного Альянсу, який захищає демократію і свободи. Не бійтесь».

Цьогорічний Київський безпековий форум, що проходить 11-12 квітня, зібрав рекордну кількість учасників – понад 1000. Серед них - високі представники української держави та державного керівництва, дипломатії й експертного середовища із понад 20 країн світу.

Київський безпековий форум заснований Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» у 2007 році. Відтоді Форум щороку стає платформою для дискусій на високому міжнародному рівні щодо актуальних питань національної безпеки, безпекових питань Чорноморського регіону, Європи та світу.

Напередодні Яценюк розповів, чого очікувати від Київського безпекового форуму.