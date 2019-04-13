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    Доба на Донбасі: один військовий загинув, двоє поранені

    • Розсилка
    Доба на Донбасі: один військовий загинув, двоє поранені

    За даними розвідки, 12 квітня двох окупантів було знищено, трьох — поранено

    12 квітня бойовики 14 разів порушили режим припинення вогню, було застосовано заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

    Про це повідомляє прес-центр Операції об’єднаних сил.

    Військові повідомили, що бойовики (у смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Схід») обстріляли 11 разів українських військових:

    • «двічі з мінометів калібрів 120 та 82 мм — біля населеного пункту Авдіївка; 
    • двічі з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — біля населеного пункту Опитне; 
    • з мінометів калібру 82 мм — біля населеного пункту Гнутове; 
    • тричі з станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — біля населених пунктів Новоселівка Друга, Верхньоторецьке, Чермалик;
    •  двічі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — поблизу села Лебединське; 
    • з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — поблизу села Пищевик.

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     У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» окупанти тричі обстріляли позиції Об’єднаних сил:
    • з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів — поблизу населеного пункту Новозванівка; 
    • з мінометів калібру 120 мм — поблизу населеного пункту Троїцьке; 
    • з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів — поблизу населеного пункту Зайцеве.

    Під час обстрілів один український боєць загинув, двоє військовослужбовців отримали поранення.

    «За даними розвідки, 12 квітня двох окупантів було знищено, трьох — поранено. Також підрозділи Об’єднаних сил знищили бойову машину піхоти БМП-1 противника. Від початку поточної доби обстрілів позицій підрозділів Об’єднаних сил не зафіксовано», — додали у прес-центрі ООС.

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