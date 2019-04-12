Морська піхота США хоче модернізувати безпілотник-розвідник



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Безпілотник RQ-21 Blackjack

Нова апаратура спостереження дозволить працювати в важких погодних умовах

Морська піхота США може перейти до використання покращеного безпілотника RQ-21 Blackjack, який був створений на замовлення американського флоту. Перевагою даного безпілотника є відсутність потреби в довгій злітній смузі для старту. Про це повідомляє ресурс C4ISRNET.

Саме в таких умовах постійно змушена діяти американська морська піхота. Компанія IMSAR LLC вже розробила для дрона RQ-21 новий набір апаратури NSP-5. Нова система дозволить отримувати знімки подібної якості як і від використання високоякісних синтетичних апертурних радарів.

Також система NSP-5 дозволить відслідковувати переміщення ворожих сил в режимі реального часу. Окрім того перевагою апаратури від IMSAR LLC є можливість отримувати розвідувальні дані вночі і в погану погоду.

Корпус морської піхоти США в 2018 році в три рази збільшив використання безпілотника RQ-21 в рамках проведення місій в Іраку і Сирії.

Раніше українські військові успішно випробували турецький безпілотник Bayraktar.