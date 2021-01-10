Вакцина від коронавірусу: академік назвав «дві добрі новини»

За інформацією науковців, вакцина проти Covid-19 працюватиме значно довше, ніж вакцина проти грипу

Є дві добрі новини щодо вакцин від Covid-19, які стали відомі завдяки новим дослідженням і даним

Вакцина від коронавірусу Covid-19 є ефективною проти нових штамів хвороби й діє довше, ніж інші щеплення.

Про це розповів в ефірі телеканалу «Україна 24» глава комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді нацбезпеки і оборони України, академік НАНУ Сергій Комісаренко.

«Є дві добрі новини (щодо вакцин, – ред.), які стали відомі завдяки новим дослідженням і даним. По-перше, вакцина проти Covid-19 працюватиме значно довше, ніж вакцина проти грипу, тобто не менше ніж вісім місяців, а можливо, і до двох років. По-друге, оприлюднені дані, наскільки вакцина як Pfizer чи Moderna захищають від нового штаму, який поширюється з Великої Британії та ПАР», – розповів він.

Академік додав, що дослідження з сироваткою людей, які були проімунізовані з вірусом, в якому була введена штучна мутація, продемонструвало, що вакцина захищає цих людей від нового вірусу.

Нагадаємо, глава МОЗ Максим Степанов сподівається, що вакцинація українців почнеться у лютому.

Також повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я України отримало лист від міжнародної організації COVAX. Організація готова вже найближчим часом почати постачання вакцини від коронавірусу в Україну.