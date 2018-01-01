Український держбанк прокредитує бізнес наближених до Кремля олігархів

Готель «Прем'єр Палац» тепер у заставі в Укргазбанку

Державний Укргазбанк надасть кредит у розмірі 910 млн грн (близько $33 млн) ПрАТ «Прем'єр Палац», яке входить в групу VS Energy російських підприємців Олександра Бабакова, Євгенія Гинера і Михайла Воєводіна. [READ_MORE] Інформація про надання позики розміщена в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та



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Олександр Бабаков - колишній віце-спікер Держдуми Росії - перебуває під санкціями США і ЄС

Готель «Прем'єр Палац» тепер у заставі в Укргазбанку

Державний Укргазбанк надасть кредит у розмірі 910 млн грн (близько $33 млн) ПрАТ «Прем'єр Палац», яке входить в групу VS Energy російських підприємців Олександра Бабакова, Євгенія Гинера і Михайла Воєводіна.

Інформація про надання позики розміщена в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

22 грудня 2017 року акціонери ПрАТ «Прем'єр Палац» схвалили висновок генерального кредитної угоди з Укргазбанком на 910 млн грн. Іншим рішенням акціонери ПрАТ погодилися надати в заставу за кредитом будівлю готелю «Прем'єр Палац» у Києві площею 27 700 кв. м. Згідно з повідомленням, ринкова вартість цієї будівлі становить 979,5 млн грн. Інші умови кредитної угоди в повідомленні не розкриваються.

62,2% ПрАТ «Прем'єр Палац» належать кіпрській Pumori Enterprises Investments Ltd, 29,1% - Східно-Європейській готельній компанії (Київ).

Бенефіціарами ПрАТ в українському реєстрі юридичних осіб значаться громадяни Латвії Дідзіс Берзініс і Віліс Дамбініс, а також громадянка Словаччини Наталія Селіванова, яка проживає у Франції» і громадянин Німеччини Геннадій Соколов. Це номінальні власники бізнесу.

Зазначені особи також є кінцевими бенефіціарами електрометалургійного підприємства «Дніпроспецсталь», яке VS Energy контролює з жовтня 2008 року.

Дамбініс - один із власників компанії VS Energy International NV (Нідерланди), на яку оформлені енергетичні активи VS Energy в Україні. Це вісім енергопостачальних компаній (обленерго).

Раніше він працював директором V.D. Nominees Limited (Маршаллові острова), яка в свою чергу керувала офшорками AED International Ltd і NYX Management Limited. Згідно з панамськими документами, співвласниками NYX Management є російські бізнесмени Михайло Воєводін і Євген Гінер.

Наталія Селіванова з 2009 по 2014 рік була співвласником словацької компанії Rokosan s.r.o. разом з Іриною Олександрівною Бабаковою, дочкою Олександра Бабакова.

Сам Бабаков - колишній віце-спікер Держдуми Росії - перебуває під санкціями США і ЄС. У 2014 році він голосував за анексію Криму.

Євген Гінер офіційно володіє в Україні Першим інвестиційним банком (PIN Банк). У Криму йому належить 100% компанії «Сєвенергосбит», яка з 2016 року здійснює поставки електроенергії в Севастополі замість української ПАТ «Севастопольенерго» (входить в VS Energy).

Бабакова, Гинера і Воєводіна немає в українських списках санкцій.

Джерело: Ліга.net