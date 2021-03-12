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    Український фільм про Донбас отримав американську премію Cinema Eye Honors

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    &laquo;Земля блакитна ніби апельсин&raquo; розповідає про&nbsp;родину, яка живе в так званій &laquo;червоній зоні&raquo; Донбасу - Український фільм про Донбас отримав американську премію Cinema Eye Honors
    «Земля блакитна ніби апельсин» розповідає про родину, яка живе в так званій «червоній зоні» Донбасу
    Кадр з фільму

    Премія заснована у США для визнання та вшанування зразкової майстерності та інновацій у документальному кіно

    Фільм режисерки Ірини Цілик «Земля блакитна ніби апельсин» отримав престижну премію Cinema Eye Honors 2021. Стрічка отримала нагороду у категорії Spotlight Award.

    «Створений за підтримки Держкіно фільм «Земля блакитна, ніби апельсин» режисерки та сценаристки Ірини Цілик отримав нагороду Cinema Eye Honors 2021 у категорії Spotlight Award. Премія заснована у США для визнання та вшанування зразкової майстерності та інновацій у документальному кіно», – повідомили у пресслужбі Державного агентства з питань кіно.

    Стрічка розповідає про родину, яка живе в так званій «червоній зоні» Донбасу, де вже шостий рік тривають військові дії. Головна героїня – мати-одиначка, виховує чотирьох дітей. Стрічка стала першою з фільмів українських режисерів, представленої на американському фестивалі незалежного кіно «Санденс», де Ірина Цілик отримала нагороду за кращу режисуру.

    Фільм також увійшов до довгого списку номінантів на «Оскар».

    Як відзначається «Земля» – повнометражний дебют режисерки. Загальна вартість виробництва фільму склала 5 652 тис. грн.

    Стрічка знімалася протягом 2017-2019 років у Красногорівці, Авдіївці, Кураховому Донецької області та у Києві.

    Премія Cinema Eye Honors була заснована у 2007 році для визнання документальних фільмів та підтримки режисерів, які працюють у цьому жанрі. Це єдина міжнародна премією для неігрового кіно, яка відзначає роботу всієї творчої команди та вручає щорічні нагороди за режисуру, монтаж, дизайн та анімацію та операторську роботу.

    У січні фільм отримав премію Міжнародної асоціації документалістів.

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    Теги: Донбас США кіно військові мистецтво премія фільм
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