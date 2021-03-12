Український фільм про Донбас отримав американську премію Cinema Eye Honors

родину, яка живе в так званій «червоній зоні» Донбасу

«Земля блакитна ніби апельсин» розповідає про родину, яка живе в так званій «червоній зоні» Донбасу

Премія заснована у США для визнання та вшанування зразкової майстерності та інновацій у документальному кіно

Фільм режисерки Ірини Цілик «Земля блакитна ніби апельсин» отримав престижну премію Cinema Eye Honors 2021. Стрічка отримала нагороду у категорії Spotlight Award.

«Створений за підтримки Держкіно фільм «Земля блакитна, ніби апельсин» режисерки та сценаристки Ірини Цілик отримав нагороду Cinema Eye Honors 2021 у категорії Spotlight Award. Премія заснована у США для визнання та вшанування зразкової майстерності та інновацій у документальному кіно», – повідомили у пресслужбі Державного агентства з питань кіно.

Стрічка розповідає про родину, яка живе в так званій «червоній зоні» Донбасу, де вже шостий рік тривають військові дії. Головна героїня – мати-одиначка, виховує чотирьох дітей. Стрічка стала першою з фільмів українських режисерів, представленої на американському фестивалі незалежного кіно «Санденс», де Ірина Цілик отримала нагороду за кращу режисуру.

Фільм також увійшов до довгого списку номінантів на «Оскар».

Як відзначається «Земля» – повнометражний дебют режисерки. Загальна вартість виробництва фільму склала 5 652 тис. грн.

Стрічка знімалася протягом 2017-2019 років у Красногорівці, Авдіївці, Кураховому Донецької області та у Києві.

Премія Cinema Eye Honors була заснована у 2007 році для визнання документальних фільмів та підтримки режисерів, які працюють у цьому жанрі. Це єдина міжнародна премією для неігрового кіно, яка відзначає роботу всієї творчої команди та вручає щорічні нагороди за режисуру, монтаж, дизайн та анімацію та операторську роботу.

У січні фільм отримав премію Міжнародної асоціації документалістів.