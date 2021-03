Американці отримають по $1400 допомоги через пандемію: Байден підписав «План порятунку Америки»

Президент США Джо Байден 11 березня підписав пакет допомоги американській економіці обсягом у 1,9 трильйона доларів.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

Підписуючи документ в Овальному кабінеті, Байден назвав його «історичним» і таким, що допоможе простим американцям відновитися після спричиненої коронавірусом кризи.

Байден підписав закон у річницю запровадження локдауну у США через пандемію Covid-19 і за кілька годин до свого першого розлогого звернення до країни з моменту вступу на посаду президента.

