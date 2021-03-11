Американці отримають по $1400 допомоги через пандемію: Байден підписав «План порятунку Америки»

Закон передбачає виділення коштів для продовження випуску вакцин і прямі одноразові виплати в розмірі $1400 для 90% населення США

Президент США Джо Байден 11 березня підписав пакет допомоги американській економіці обсягом у 1,9 трильйона доларів.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

Підписуючи документ в Овальному кабінеті, Байден назвав його «історичним» і таким, що допоможе простим американцям відновитися після спричиненої коронавірусом кризи.

Байден підписав закон у річницю запровадження локдауну у США через пандемію Covid-19 і за кілька годин до свого першого розлогого звернення до країни з моменту вступу на посаду президента.

Tune in as President Biden signs the American Rescue Plan. https://t.co/ZfpKjSkA8w — The White House (@WhiteHouse) March 11, 2021

Раніше в Білому домі повідомляли, що документ, який називають «Планом порятунку Америки», буде підписаний 12 березня, проте дату перенесли, оскільки закон надійшов до Білого дому швидше, ніж планувалося.

Палата представників США 10 березня схвалила законопроєкт про допомогу через Covid-19 на суму 1,9 трильйона доларів, запропонований президентом Джо Байденом.

Голосування у Палаті представників відбулося через чотири дні після схвалення законопроєкту в Сенаті. Республіканці обох палат виступили проти законопроєкту одноголосно, заявивши, що він передбачає витрати на занадто багато програм, не пов’язаних із пандемією.

Байден під час своєї кампанії минулого року пообіцяв вжити негайних заходів для зупинення пандемії й подолання економічних наслідків, які вона спричинила.

Пакет допомоги в розмірі 1,9 трлн доларів піде на нарощування національної програми вакцинації, безпечне відкриття шкіл, підтримку малого бізнесу, щотижневу федеральну надбавку з безробіття у 400 доларів і допомогу на дитину до $3,6 тисячі.

Крім того, в плані порятунку економіки Байдена передбачено, що сім'ї з двома дітьми і річним доходом у районі 100 тисяч доларів зможуть отримати чек на суму в районі $ 5,6 тисячі. Також американці отримають одноразову виплату в розмірі $ 1400.