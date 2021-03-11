Як фільм Bellingcat про справу «вагнерівців» вдарить по Єрмаку, Зеленському і Путіну

Весь світ побачить, що Офіс президента відверто брехав українцям

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Фильм Христо Грозева о Вагнергейте – что это будет, когда выйдет, как это ударит по Путину, Зеленскому и Ермаку

Расследователь Беллингкэт Христо Грозев 10 марта провел съемки в Киеве для своего фильма о Вагнергейте.

Интервью для Грозева дали два сотрудника Главного управления разведки Министерства обороны, которые принимали участие в спецоперации по захвату вагнеровцев, экс-президент Петр Порошенко, агент НАБУ Евгений Шевченко, народный депутат Михаил Забродский. Я также дал интервью.

Как сообщил мне Грозев, ему звонил глава Офиса президента Андрей Ермак, и сам предложил Грозеву встречу в Киеве, а также попросил записать для фильма интервью с государственными деятелями, которые представят в фильме позицию Офиса президента в данном деле. По данным источников Цензор.Нет в ОП, Ермак хотел в качестве спикеров представить кого-либо из других участников печально известного совещания в кабинете президента. Однако в итоге позиция властей в фильме представлена не будет.

После прилета Грозева ОП предоставила ему государственную охрану, его сопровождала машина с охраной. Однако Ермак без объяснений отменил встречу с Грозевым, и отменил интервью с каким-либо спикерами. Вместе с тем, по данным Цензор.Нет, Офис президента продолжает попытки повлиять на содержание фильма путем обращений к британскому правительству и британским спецслужбам. Трудно понять логику, с какой стати на содержание фильма Грозева должны влиять британцы - видимо, Ермак считает, что журналистика на Западе организована также как контакты Офиса президента с украинским олигархами-владельцами телеканалов, и проблемы решаются по звонку.

А теперь коснемся самого фильма, какие выводы я сделал после общения с Грозевым и после того, как дважды давал интервью по фильму.

Во-первых, что это будет по формату?

Будет выпущено две части расследования. Первая часть запланирована на конец марта, точная дата не определена, работа продолжается. Вторая часть – это будет большой документальный фильм для сети Нетфликс, там еще много работы, скорее всего, работа может быть завершена осенью этого года, Грозев набрал много материала.

Во-вторых, что это будет по содержанию?

Главная цель Грозева – показать и разоблачить деятельность российских спецслужб и террористов Вагнера. Уникальная и не имеющая аналогов спецоперация ГУР МО, а также спецслужб США вызвала интерес Беллингкэт, поскольку именно наша разведка впервые провела интервью с террористами, получила от самих террористов подробную информацию об их деятельности, которая проверяется и позволяет с помощью анализа баз данных собрать другие доказательства, и сложить целостную картину о многих российских террористических операциях. Более всего фильм Беллингкэт будет разоблачать террористов Путина, главный удар направлен в этом направлении. Фильмы будут, безусловно, очень зрелищные, и самое важное – понятные и интересные на Западе. Ведь записи вербовочных бесед с вагнеровцами, которые выложила Янина Соколова, пока не получили необходимого резонанса в мире. Это будет огромное событие в информационной войне с РФ.

В-третьих, будет ли этот фильм разоблачать Зеленского и Ермака? Провал спецоперации в кабинете президента Зеленского и попытка Офиса Ермака скрыть следы предательства не является главным предметом расследования. Однако определенное освещение этих событий произойдет. Прежде всего фильм Беллингкэт будет дискредитировать Офис президента самим фактом выхода. Ведь глава ОП Андрей Ермак полностью отрицал сам факт спецоперации, неоднократно лгал в публичных выступлениях, а теперь Беллингкэт на весь мир покажет, что спецоперация была, и эта спецоперация была провалена. Вся пропаганда Офиса Ермака опровергала свое расследование, журналисты, близкие к ОП писали интервью с Подоляком и Ермаком, где они опровергали все, что я написал. А теперь украинцы увидят, что я написал правду, а Офис президента откровенно лгал гражданам Украины. Грозев не собирается разоблачать Зеленского, однако срыв спецоперации и попытки закрыть рот свидетелям предательства, свое отражение получат, скорее всего, уже во второй части фильма. Простит ли украинское общество вранье по Вагнергейту Зеленскому и Ермаку – это наш вопрос, а не Беллингкэт.

В-четвертых, хочу предостеречь от эффекта завышенных ожиданий. Христо Грозев – это не гоголевский ревизор, это не рука Вашингтона или Лондона. Да, по фильмам будет понятно, что в руководстве Украины либо бардак либо предательство, а скорее всего и то и другое одновременно. Но работа Беллингкэт не направлена на решение вместо нас наших внутриполитических проблем. Запад не будет разрывать отношения из-за провала спецоперации нашей разведки совместно с США и Турцией. Мы просто потеряли большую долю уважения, доверия, которые долго выстраивались. Мы потеряли возможность захватить 28 террористов и эффективно разоблачить Путина и российский государственный терроризм, создать обменный фонд для освобождения более 200 украинцев, над которыми продолжают издеваться в российских тюрьмах. Изменить что-либо в нашем государстве мы сможем только если будет действовать украинское общество и украинские СМИ, никакой Беллингкэт нам адекватную и дееспособную власть не построит, и войну с Россией вместо нас выиграет. Если наше государство слабое и проваливает свои собственные удачные разведывательные операции, то это проблема украинцев, а не болгар, англичан, американцев, и это от нас зависит, сумеем ли мы исправить наши проблемы и очистить власть от идиотов и предателей.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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