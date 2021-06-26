Український католицький університет переобрав ректора

О. Богдан Прах обіцяє й надалі робити все для того, аби очолюваний ним університет служив Україні та українцям

Отець Богдан Прах продовжить очолювати Український католицький університет. Таким є рішення сенату УКУ, прийняте 25 червня 2021 року шляхом таємного голосування, інформує сайт вишу.

Звертаючись до сенаторів, о. Богдан Прах своєю чергою пообіцяв й надалі робити все для того, аби очолюваний ним університет служив Україні та українцям.

«Усією спільнотою УКУ ми завжди старалися рости в силі і міцності не лише для зовнішнього світу, а й внутрішньо – духом і вірою. Ми завжди засвідчуємо свою візію і словами, і прикладом, і конкретними діями. Ми пліч-о-пліч пройшли Революцію Гідності, ми підтримуємо наших військових на Сході України, ми підтримуємо суспільство, яке з кожним новим випробуванням занепадає духом. У різний спосіб – через написання звернень, відкрите відстоювання своєї позиції, волонтерську допомогу – ми крок за кроком долаємо виклики», – зазначив переобраний ректор.

Також він наголосив, що всупереч складним обставинам, які нависають над Україною, команда УКУ не полишає своєї справи.

«Університет швидко обростає новими будовами і людьми, які надзвичайно скріплені духовно», - сказав о. Богдан Прах.

О. Богдан Прах є ректором УКУ з 2013 року. Президент Університету – о. Борис Ґудзяк.

УКУ діє під патронатом Української греко-католицької церкви. Його навчальна база розташована у Львові.

При цьому виш є лише частково богословським.

Як вже передавав «Главком», місяць тому п'ятий президент України, голова політичної партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко передав $100 тисяч на будівництво нового Колегіуму Українського католицького університету.

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