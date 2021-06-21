Вибори ректора «Одеської політехніки». В бюлетені буде лише один кандидат – ексголова Партії регіонів в Одесі

Очолити виш претендує Геннадій Оборський. І більше ніхто

У виборах ректора державного університету «Одеська політехніка», які відбудуться у середу, 23 червня, візьме участь лише один кандидат – чинний керівник вишу доктор технічних наук професор Геннадій Оборський. Його кандидатуру Міністерство освіти і науки внесло 18 червня. Інших бажаючих не знайшлося, пише одеська Інтернет-газета Думская.net.

Держуніверситет «Одеська політехніка» було утворений влітку минулого року шляхом злиття Одеського національного політехнічного і Севастопольського національного технічного університетів.

«Саме ця дивна реорганізація дозволила Оборський, що займає посаду вже 11 років, подати свою кандидатуру на нові вибори», – зазначає видання.

Закон про вищу освіту, прийнятий парламентом у вересні 2014 року, не дозволяє ректорам сидіти в кріслі більше двох термінів, але першим вважається той, який діяв на момент затвердження нормативно-правового акта.

З формальної точки зору, «Одеська політехніка» – новий навчальний заклад, тому на Оборського згадане обмеження не розповсюджується.

За відкритими даними, з осені 2013-го до весни 2014 року Оборський очолював міську організацію Партії регіонів. У січні того ж року ректор організував автопробіг на підтримку «диктаторських законів».

Нагадаємо, міністр Сергій Шкарлет призначив ректором НАУ колишнього «регіонала» Максима Луцького.

До слова, президент Володимир Зеленський оголосив про створення Президентського університету, який готуватиме «людей майбутнього», та підписав відповідний указ.

До слова, будівництво президентського університету передбачено на території державного «Експоцентру України» (ВДНГ, Київ). Вартість будівництва університету оцінюють у понад 7 млрд грн.