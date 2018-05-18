Український лоукостер SkyUp запустить перший рейс з Києва до Анталії

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SkyUp літатиме в Анталію з Києва

З 25 травня до виконання чартерних рейсів приступить другий літак у флоті авіакомпанії

Нова українська авіакомпанія SkyUp з 19 травня запустить перший рейс за маршрутом Київ – Анталія (Туреччина) - Київ, а з 25 травня почне виконувати рейси другий літак.

Про це повідомила прес-служба авіакомпанії.

«Перший політ відбудеться завтра – 19 травня. Рейс Київ-Анталія-Київ. Вчора керівництвом авіакомпанії було прийнято рішення повернути з фарбування перший літак Boeing 737-800 NG (реєстраційний номер UR-SQA) і приступити до польотів вже з суботи, 19 травня», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що з 25 травня до виконання чартерних рейсів, після фарбування, розпочне другий літак Boeing 737-800 NG (реєстраційний номер UR-SQB).

Наприкінці 2017 року відбулася офіційна презентація авіакомпанії в сегменті дешевих авіаперевезень SkyUp, яка повинна була почати польоти в квітні 2018 року. Однак у зв'язку з затримкою отримання сертифіката експлуатанта не змогла цього зробити.

Чартерні перевезення в 2018 році будуть здійснюватися з Києва, Харкова, Львова, Одеси за 16 напрямами - Анталія, Бодрум, Даламан, Шарм-ель-Шейх, Хургада, Тіват, Барселона, Пальма-де-Майорка, Тенеріфе, Аліканте, Тирана, Ріміні, Бургас, Варна, Ларнака, Дубай.

Внутрішні регулярні рейси плануються за напрямками: Київ-Одеса, Харків-Одеса, Львів-Одеса.

Міжнародні регулярні рейси в 2018 році плануються за напрямками Київ - Барселона, Київ - Дубай, Київ - Ларнака.

Корпорація Boeing підписала контракт з SkyUp на суму 624 мільйони доларів для виробництва п'яти літаків нового покоління серії Boeing 737 MAX, які надійдуть в Україну в 2023 році.