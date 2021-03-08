Ізраїль відмовляється визнавати українські щеплення вакциною Covishield

Через непорозуміння щодо вакцин під загрозою взаємне визнання сертифікатів про щеплення

Підписання договору про взаємне визнання сертифікатів вакцинації між Україною та Ізраїлем загальмувалось через невизнання ізраїльським урядом вакцини, що використовується в Україні.

Про це заявив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в ефірі телеканалу «Україна 24».

Він розповів, що сьогодні, 8 березня, якраз пройшло обговорення цієї ситуації. І зазначив, що Ізраїль не готовий визнавати вакцинацію препаратом AstraZeneca Covishield індійського виробництва, який застосовують в Україні.

«Ми над цим питанням працюємо спільно, і будемо приймати найближчим часом рішення. В Ізраїлі безперечно високий рівень вакцинації, сьогодні вони колють фактично тільки дві вакцини – Pfizer i Moderna. Сьогодні якраз були переговори щодо взаємного визнання так званих паспортів вакцинації. У нас з цим поки що проблеми, оскільки ті вакцини, які застосовуються українським урядом, Ізраїль поки не збирається погоджувати», – сказав Корнійчук.

Раніше премʼєр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про розробку в МОЗ цифрової системи, що підтверджуватиме факт вакцинації від коронавірусу в тому числі і за кордоном.