Суд пустив пожити у Вінниці соратника Жириновського, який підтримав окупацію Криму



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Підозрюваний у підкупі виборців - довірена особа Жириновського Володимир Рябий

СБУ вважає, що громадянин Росії Володимир Рябий створює загрозу національній безпеці України

Вінницький окружний адміністративний суд визнав протиправним і скасував рішення управління Державної міграційної служби України у Вінницькій області про скасування дозволу на імміграцію в Україну, виданого громадянину Росії Володимиру Рябому.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рішення суду від 8 жовтня.

Суть справи полягала у тому, що наприкінці січня 2019 року управління Служби безпеки України у Вінницькій області звернулося до місцевої міграційної служби з поданням скасувати дозвіл на імміграцію в Україні росіянину Рябому, оскільки той активно сприяв порушенню територіальної цілісності країни, зокрема анексії Криму і початку збройної агресії на сході держави.

За даними спецслужби, протягом 2010-2016 років іноземець здійснював активну громадсько-політичну діяльність на території РФ на посаді керівника структурних підрозділів підконтрольних російській владі організацій «Патріоти Росії» та «Всеросійський народний фронт»; у 2012 році був довіреною особою кандидата на посаду президента РФ Володимира Жириновського.

У травні 2014 року Рябий, як керівник Ставропольського регіонального відділення політичної партії «Патріоти Росії», брав участь у проведенні IX всеросійського з`їзду політсили у Москві, на якому одностайно прийнято постанову про засудження дій української влади щодо територіальної цілісності, підтримано анексію Криму, доручено всім регіональним відділенням організовувати заходи із сприяння терористичним організаціям «Л/ДНР».

У 2017 році Володимир Рябий отримав посвідку на постійне проживання в Україні і перебуває у Вінниці.

Крім цього, 21 лютого 2019 року СБУ заявила, що викрила механізм підкупу виборців та вплив Росії на підрахунок голосів під час поточних президентських виборів. Зокрема, Вінницька область потрапила до переліку територій, де планувалось формування у виборчих округах так званої «піраміди». Відповідальним по цій області, за словами на той час заступника Голови СБУ Віктора Кононенка, був громадянин Росії Володимир Рябий.

Враховуючи подання УСБУ, 24 травня управління Державної міграційної служби скасувало дозвіл на імміграцію росіянину Рябому і вилучило посвідку на постійне місце проживання.

Також на момент ухвалення рішення міграційниками пан Рябий проходив фігурантом кримінального провадження за ч. 2 статті 110 ККУ («Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України»), яке веде Державне бюро розслідувань.

Разом з тим, вінницький суд під час дослідження доказів з’ясував несподівану річ: виявляється, що на початку 2017 року, коли Рябому дали дозвіл на імміграцію в Україну, управління Служби безпеки України у Вінницькій області не знайшло підстав, щоб йому не видати цей дозвіл.

«Суд вважає за необхідне наголосити на тому, що інформація політичної діяльності позивача на території Російської Федерації, під час здійснення перевірки, знаходилась в вільному доступі, про що свідчать додатки до подання управління СБУ у вигляді скрін-шотів з мережі Інтернет, та не могла бути не враховано та не перевірена під час надання дозволу на імміграцію в Україну Володимиру Рябому. Щодо посилання у вищевказаному поданні про збір позивачем інформації про електоральні настрої населення, слід вказати на те, що подання не містить будь-якої мотивації того, що такі дії спрямовані на можливість зриву виборчого процесу в Україні та посягання на територіальну цілісність, а відтак вказана інформація не може бути окремою підставою для скасування дозволу на імміграцію», - сказано у рішенні суду.

Додамо, що після лютневих обшуків СБУ, сайт «Миротворець» вніс до своєї бази росіянина Володимира Рябого за підозрою у посяганні на суверенітет і територіальну цілісність України.