Український супутник «Січ» встановив зв’язок з центром на Хмельниччині

Український супутник «Січ» вийшов на звʼязок

Національний центр управління та випробувань космічних засобів України успішно провів перший сеанс зв’язку із вітчизняним супутником «Січ-2-30», який запустили 13 січня. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Наразі з апаратом встановлено стійкий звʼязок, усі його бортові системи працюють у штатному режимі.

«З приємністю повідомляю, що Національний центр управління та випробувань космічних засобів поблизу м. Дунаївці на Хмельниччині успішно провів перший сеанс зв’язку з нашим супутником «Січ-2-30», який сьогодні був виведений на космічну орбіту. Наразі з апаратом встановлено стійкий зв'язок, усі його бортові системи працюють у штатному режимі», - написав Зеленський.

Президент зазначив, що отримані завдяки «Січ-2-30» дані допомагатимуть у роботі українським аграріям, картографам, а також у сферах лісового та водного господарства, безпеки й оборони, моніторингу надзвичайних ситуацій і стихійних лих.

Крім того, супутник буде інтегрований у програму Європейського Союзу зі спостереження за Землею Copernicus.

Зазначимо, Володимир Зеленський назвав запуск супутника «надзвичайно важливою подію», та зізнався, що стежив за запуском, затамувавши подих.

Як відомо, 13 січня компанія SpaceX Ілона Маска запустила на орбіту український супутник «Січ-2-30» з американської бази ВПС США на мисі Канаверал.

За планом, «Січ-2-30» фотографуватиме Землю і територію України протягом пʼяти років. Це дозволить контролювати використання лісових масивів і водних ресурсів, вирубування лісів, а також стежити за пожежами. Супутник увійде в групу із семи апаратів, які мають запустити протягом пʼяти років.

8 грудня 2021 року з Міжнародного аеропорту «Бориспіль» вилетів вантажний літак авіакомпанії Turkish Airlines з українським космічним апаратом «Січ-2-30» на борту.