  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Український супутник «Січ» встановив зв’язок з центром на Хмельниччині

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    13 січня компанія SpaceX Ілона Маска запустила на орбіту український супутник &laquo;Січ-2-30&raquo; - Український супутник «Січ» встановив зв’язок з центром на Хмельниччині
    13 січня компанія SpaceX Ілона Маска запустила на орбіту український супутник «Січ-2-30»
    фото з відкритих джерел

    Український супутник «Січ» вийшов на звʼязок

    Національний центр управління та випробувань космічних засобів України успішно провів перший сеанс зв’язку із вітчизняним супутником «Січ-2-30», який запустили 13 січня. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

    Наразі з апаратом встановлено стійкий звʼязок, усі його бортові системи працюють у штатному режимі.

    «З приємністю повідомляю, що Національний центр управління та випробувань космічних засобів поблизу м. Дунаївці на Хмельниччині успішно провів перший сеанс зв’язку з нашим супутником «Січ-2-30», який сьогодні був виведений на космічну орбіту. Наразі з апаратом встановлено стійкий зв'язок, усі його бортові системи працюють у штатному режимі», - написав Зеленський.

    Президент зазначив, що отримані завдяки «Січ-2-30» дані допомагатимуть у роботі українським аграріям, картографам, а також у сферах лісового та водного господарства, безпеки й оборони, моніторингу надзвичайних ситуацій і стихійних лих.

    Крім того, супутник буде інтегрований у програму Європейського Союзу зі спостереження за Землею Copernicus.

    Зазначимо, Володимир Зеленський назвав запуск супутника «надзвичайно важливою подію», та зізнався, що стежив за запуском, затамувавши подих.

    Як відомо, 13 січня компанія SpaceX Ілона Маска запустила на орбіту український супутник «Січ-2-30» з американської бази ВПС США на мисі Канаверал.

    За планом, «Січ-2-30» фотографуватиме Землю і територію України протягом пʼяти років. Це дозволить контролювати використання лісових масивів і водних ресурсів, вирубування лісів, а також стежити за пожежами. Супутник увійде в групу із семи апаратів, які мають запустити протягом пʼяти років.

    8 грудня 2021 року з Міжнародного аеропорту «Бориспіль» вилетів вантажний літак авіакомпанії Turkish Airlines з українським космічним апаратом «Січ-2-30» на борту.

    Читайте також:
    Теги: космос Володимир Зеленський SpaceX президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Український супутник «Січ» встановив зв’язок з центром на Хмельниччині