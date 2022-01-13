Український супутник у космосі та екстрені санкції проти Росії. 13 січня за хвилину

Загроза вторгнення Росії до Україну з моря цілком реальна, помічницю Зеленського офіційно працевлаштували, ЄС ще на пів року продовжив санкції проти Росії

«Загроза реальна»: Росія може почати нове вторгнення з моря – віцеадмірал ВМС

На сьогодні загроза вторгнення Росії до Україну з моря цілком реальна, але військово-морські сили готові відбити будь-які такі спроби. Про це розповів перший заступник командувача ВМС України, віцеадмірал Андрій Тарасов.

Зазначається, що російський військово-морський флот і берегова охорона вдаються до все більш ворожих дій в Азовському морі, перекриваючи ділянки для українського морського судноплавства нібито для навчань. Він також зазначив, що Росія іноді застосовує спеціальні глушники, щоб порушити зв'язок і роботу навігації на українських кораблях.

США визначилися із набором екстрених санкцій у разі вторгнення Росії в Україну

Сполучені Штати визначилися із набором санкцій проти Росії, які можуть бути негайно запроваджені у разі вторгнення в Україну. Остаточний пакет санкцій при цьому буде залежати від того, за яким сценарієм розвиватимуться події. Він розповів, що Вашингтон більше не перебуває в тому положенні, коли має лише список можливих варіантів. Тепер є конкретні дії, які США готові вжити, як тільки «російські танки перетнуть кордон», додало джерело.

Також Європейський Союз ще на шість місяців продовжив економічні санкції проти Росії за агресію проти України. Обмеження діятимуть як мінімум до 31 липня 2022 року, повідомляється на сайті Ради ЄС.

Помічниця Зеленського після гучного скандалу отримала офіційну роботу в Офісі президента

Особисту помічницю президента Володимира Зеленського Марію Левченко, яка впродовж кількох років фактично працювала в кабінеті глави держави, але офіційно працювала і отримувала зарплатню ТОВ «Квартал-95», у грудні офіційно працевлаштували в Офісі президента України.

Міністерка оборони Німеччини вважає «Північний потік-2» суто економічним проектом

Міністерство оборони Німеччини називає «Північний поток-2» виключно економічним проєктом. Німецькі чиновники закликали не змішувати російський газопровід із конфліктом між Україною та РФ. Про це повідомила очільниця міністерства оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт.

За її словами, не варто використовувати для пошуку рішень «проєкти, які із цим зовсім не пов’язані».

Україна повернулася у космос. SpaceX вивела на орбіту супутник «Січ-2-30»

Компанія SpaceX Ілона Маска запустила на орбіту український супутник «Січ-2-30» з американської бази ВПС США на мисі Канаверал.

Супутник у грудні 2021 року інтегрували із важкою ракетою-носієм Falcon 9 і він був готовий до запуску.

Ситуація погіршується: понад 10 тисяч нових Covid-хворих за добу

В Україні за минулу добу медики виявили 10 046 нових хворих на коронавірус. Від ускладнень хвороби помер 191 пацієнт. Найбільше нових ковід-хворих зафіксовано у Києві, Львівській та Івано-Франківській областях.