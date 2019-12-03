Кияни стали менше їздити містом на велосипеді графіка



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Названо найпопулярніші напрямки серед велосипедистів

У 2019 році користувачів велосипеда в Києві поменшало на третину. При цьому вперше за два роки пропорція велосипедистів, що рухаються по дорозі і по тротуару, стала 50/50.

Це засвідчили результати останнього підрахунку велосипедистів, який U-Cycle (ГО «Асоціація велосипедистів Києва») провела у столиці восени 2019 року, порівняно з даними осіннього підрахунку минулого року. Про це повідомляється на сайті U-Cycle.

Так, восени 2019 року на 22 основних перехрестях Києва ГО «Асоціація велосипедистів Києва» нарахувала у будній день 1798 велосипедистів та у вихідний день 1943 велосипедиста протягом двох годин підрахунку.

Якщо порівняти це з осіннім підрахунком у 2018 році, то динаміка є негативною у обидва дні: у будній день кількість велосипедистів, які проїхали на 22 перехрестях, зменшилася на 34% (з 2732 до 1798), а у вихідний на 36% (з 3066 до 1943).

Восени в будній день на точках підрахунку було помічено на велосипедах 8% жінок та 92% чоловіків, у вихідний день жінок традиційно трохи більше – 12% серед усіх користувачів велосипеда, а чоловіків, відповідно, 88%. Порівняно з осінню минулого року частка жінок знизилася на 4-5%.

Підрахунок дав змогу виявити, що у вересні 2019 року 50/50 велосипедистів рухалися по дорозі та по тротуару в будній день. У вихідний день пропорція дещо змінилася: 45% велосипедистів рухалися по дорозі і 55% – по тротуару. Порівняно з осінню минулого року, частка велосипедистів, які їдуть разом із машинами, зросла: у 2018 році 39% їхали по дорозі в будній день і 40% – у вихідний.

Восени 2019 року в шоломах їздив майже кожен третій велосипедист: 35% у будній день та 29% у вихідний. Найбільшу кількість велосипедистів у шоломах вже традиційно зафіксовано на Пішохідному та Північному мостах.

Порівняно з осінню 2018 року частка велосипедистів у шоломах у будній день зросла на 9%, порівняно із 2018 (26%).

Більшість (за оцінками волонтерів 60-80%) київських велосипедистів їздять на гібридних, гірських або спортивного вигляду велосипедах (МТБ), шосейники та міські зустрічаються рідше, приблизно у решті 40-20% випадків. За спостереженнями волонтерів, 50/50 їдуть у спортивній формі та звичайному зручному одязі «кежуал» (casual).

Цієї осені у будній та вихідний дні підрахунку найпопулярнішими точками були Північний міст, Пішохідний міст та Європейська площа. Найменше велосипедистів проїжджало на площі Слави, на перетині вулиць Малевича та Федорова, а також Кирилівської та Юрківської.

Підрахунок здійснювали волонтери U-Cycle власноруч, оскільки підрахунок вимагає уваги до багатьох деталей, а не просто фіксації трафіку.

Восени 2019 року по 32 волонтери у будній та вихідний дні рахували велосипедистів, які проїжджали повз них протягом 2 годин.

Нагадаємо, сьогодні мер Києва Віталій Кличко повідомив, що цього року купив новий велосипед і проїхав на ньому Києвом близько 1700 км.