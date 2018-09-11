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    Український виш уперше потрапив до світового рейтингу з працевлаштування

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    Український виш уперше потрапив до світового рейтингу з працевлаштування

    Київський національний університет ім. Шевченка посів позицію в межах 301-500 в рейтингу працевлаштування випускників

    Київський національний університет імені Тараса Шевченка включено до рейтингу працевлаштування випускників QS Graduate Employability Ranking-2019.

    Відповідний рейтинг склала британська консалтингова компанія Quacquarelli Symonds.

    Так, Київський національний університет ім. Шевченка посів позицію в межах 301-500 в рейтингу працевлаштування випускників. 

    Разом з тим у першу десятку рейтингу потрапили: Массачусетський технологічний інститут (США); Стенфордський університет (США); Каліфорнійський університет (Лос-Анджелес, США); Гарвардський університет (США); Сіднейський університет (Австралія); Мельбурнський університет (Австралія); Кембриджський університет (Велика Британія); Університет Каліфорнії (Берклі, США); Університет Цінхуа (Китай); Оксфордський університет (Велика Британія).

    Компанія Quacquarelli Symonds укладає рейтинг працевлаштування з 2016 року. В цьому році український виш вперше було включено до рейтингу.

    Раніше до топ-1000 кращих університетів світу у 2018 році, який також укладає QS Quacquarelli Symonds, увійшли шість українських вишів: Харківський національний університет ім. Каразіна (401-410 позиція); КНУ ім. Шевченка (411-420 позиція); НТУ «Київський політехнічний університет» (501-550 позиція); НТУ «Харківський політехнічний університет» (701-750 позиція); Донецький національний університет ім. Стуса та Сумський державний університет(801-1000 позиція).

    В рейтингу кращих університетів світу у 2019 році Україна також представлена шістьма вишами: Харківський національний університет ім. Каразіна (481 позиція); КНУ ім. Шевченка (531-540 позиція); НТУ «Київський політехнічний інститут» (601-650 позиція); НТУ «Харківський політехнічний інститут» (701-750 позиція); Національний університет «Львівський політехнічний університет» (751-800 позиція); Сумський державний університет (751-800 позиція).

     

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