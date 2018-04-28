Український військовий показав хитру пастку бойовиків в зоні АТО

Український військовий помітив пастку коли вийшло сонце і волосінь заблищала

Бойовики терористичних угруповань на Донбасі ставлять розтяжки в лісах проти українських військовослужбовців. Відповідне відео з місця подій на своїй сторінці в Twitter опублікував доброволець АТО, що пише в мережі під ніком Білий Господар. Відзначається, що бойовики встановлюють розтяжки на рівні пояса, щоб не зачепити маленьких дітей і тварин,



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Український військовий помітив пастку коли вийшло сонце і волосінь заблищала

Бойовики терористичних угруповань на Донбасі ставлять розтяжки в лісах проти українських військовослужбовців.

Відповідне відео з місця подій на своїй сторінці в Twitter опублікував доброволець АТО, що пише в мережі під ніком Білий Господар.

Відзначається, що бойовики встановлюють розтяжки на рівні пояса, щоб не зачепити маленьких дітей і тварин, які також можуть бігати по лісі, а також щоб не відблискувало на рівні очей дорослої людини – військовий помітив пастку тільки коли вийшло сонце і волосінь заблищала.

Як видно на ролику, волосінь тягнулася до обмотаної чорним скотчем на дереві тротилової шашки.

Где-то, в АТО.

За линией фронта.

Многие говорят, что у меня железные...э.э.э...определённые части тела. Возможно даже, из адамантия:)

Посудите сами, на видео понятно почему так. Сьёмка реально из категории - уникальных.

Добро пожаловать, на лучшую работу в мире! pic.twitter.com/CK0Pr7Akzl — Белый Хозяин (@pesekcot) 27 квітня 2018 р.

«Десь, в АТО. За лінією фронту. Багато хто говорить, що у мене залізні... певні частини тіла. Можливо, навіть з адамантію) Посудіть самі, на відео зрозуміло, чому так. Зйомка реально з категорії – унікальних. Ласкаво просимо, на кращу роботу в світі!», – прокоментував ролик боєць АТО.

Варто зауважити, що в мережі бурхливо підтримали бійця АТО.

Нагадаємо, минулої доби російсько-окупаційні війська здійснили 53 обстріли позицій Збройних Сил України. Бойовики продовжують застосовувати заборонене Мінськими угодами озброєння.

Внаслідок ворожого вогню троє українських воїнів зазнали поранення. Постраждалих захисників оперативно доправлено до лікувальних закладів та надано медичну допомогу.

Нагадаємо, 30 квітня на Донбасі завершиться антитерористична операція, і почнеться новий формат під керівництвом Об'єднаних сил.