Український журналіст показав у Швеції фільм про захоплення Криму

Журналіст: в шведському суспільстві є чітке розуміння - Україна жертва російської агресії

Журналіст Роман Бочкала під час перебування у Швеції продемонстрував свій фільм про початок окупації Автономної республіки Крим Російської Федерацією. Про це він написав у Facebook. За його словами, показ відбувся в університеті Стокгольма, який вивчає країни Балтії і Східної Європи. «Презентував свій фільм про захоплення півострова.



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Журналіст: в шведському суспільстві є чітке розуміння - Україна жертва російської агресії

Журналіст Роман Бочкала під час перебування у Швеції продемонстрував свій фільм про початок окупації Автономної республіки Крим Російської Федерацією. Про це він написав у Facebook.

За його словами, показ відбувся в університеті Стокгольма, який вивчає країни Балтії і Східної Європи.

«Презентував свій фільм про захоплення півострова. Документальні свідчення учасників подій. В Україні він демонструвався два роки тому. Для шведів це все нове. Вони не глибоко в матеріалі. І це не дивно. Україна пішла з перших шпальт європейської преси. І так - відчувається втома від нашого питання. Потрібно нагадувати про себе. І згадувати не тільки погане. Робити акцент на позитиві. Слабаків і невдах ніхто не любить», - написав журналіст.

На думку Бочкали, серед успіхів, якими може похвалитися Україна за останні роки, треба називати збереження незалежності і зміцнення армії.

«Реформи теж йдуть. Хоча і не так швидко як усім хотілося б. Не сумуємо і рухаємося вперед», - додав він.

Журналіст подякував посольству України в Швеції за організацію зустрічі.

Бочкала також відзначив, що в більшості своїй в шведському суспільстві є чітке розуміння - Україна жертва російської агресії.