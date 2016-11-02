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    Український журналіст показав у Швеції фільм про захоплення Криму

    Журналіст: в шведському суспільстві є чітке розуміння - Україна жертва російської агресії
    Журналіст Роман Бочкала під час перебування у Швеції продемонстрував свій фільм про початок окупації Автономної республіки Крим Російської Федерацією. Про це він написав у Facebook. За його словами, показ відбувся в університеті Стокгольма, який вивчає країни Балтії і Східної Європи. «Презентував свій фільм про захоплення півострова.
    • Сьогодні, 20:58
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    Журналіст: в шведському суспільстві є чітке розуміння - Україна жертва російської агресії

    Журналіст Роман Бочкала під час перебування у Швеції продемонстрував свій фільм про початок окупації Автономної республіки Крим Російської Федерацією. Про це він написав у Facebook.

    За його словами, показ відбувся в університеті Стокгольма, який вивчає країни Балтії і Східної Європи.

    «Презентував свій фільм про захоплення півострова. Документальні свідчення учасників подій. В Україні він демонструвався два роки тому. Для шведів це все нове. Вони не глибоко в матеріалі. І це не дивно. Україна пішла з перших шпальт європейської преси. І так - відчувається втома від нашого питання. Потрібно нагадувати про себе. І згадувати не тільки погане. Робити акцент на позитиві. Слабаків і невдах ніхто не любить», - написав журналіст.

    На думку Бочкали, серед успіхів, якими може похвалитися Україна за останні роки, треба називати збереження незалежності і зміцнення армії.

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    Український журналіст показав у Швеції фільм про захоплення Криму
    Український журналіст показав у Швеції фільм про захоплення Криму
    Український журналіст показав у Швеції фільм про захоплення Криму
    Український журналіст показав у Швеції фільм про захоплення Криму

    «Реформи теж йдуть. Хоча і не так швидко як усім хотілося б. Не сумуємо і рухаємося вперед», - додав він.

    Журналіст подякував посольству України в Швеції за організацію зустрічі.

    Бочкала також відзначив, що в більшості своїй в шведському суспільстві є чітке розуміння - Україна жертва російської агресії.

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