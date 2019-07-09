Нацрада прийде на NewsOne з перевіркою



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NewsOne і «Россия1» анонсували проведення телемосту «Надо поговорить!» 12 липня о 18:00

В ефірі телеканалу NewsOne був зафіксований контент, що має ознаки мови ворожнечі

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України проведе перевірку телеканалу NewsOne в зв'язку з наміром організувати телеміст з російським телеканалом.

Про це у Facebook повідомив член Нацради Сергій Костинський.

За його словами, на позачерговому засіданні Нацради 9 липня було прийнято рішення через зафіксований контент в ефірі, що має ознаки мови ворожнечі, призначити перевірку ТОВ «Новини 24 години», м. Київ (НР № 00034-м від 26.06.2016), на предмет дотримання вимог:

частини першої статті 28 Закону України «Про інформацію»: «Інформація не може бути використана для закликів до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганди війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини» в частині розпалювання ворожнечі.

абзацу четвертого частини другої статті 6 Закону України «Про телебачення і радіомовлення»: «Не допускається використання телерадіоорганізацій для: закликів до розв`язування агресивної війни або її пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті» в частині розпалювання ворожнечі.

Як відомо, також Нацрада нагадала телеканалам і провайдерам про незаконність створення спільних програм з телеканалами, трансляція яких заборонена в Україні.

Також в Нацраді запропонували створення робочої групи, до якої за згодою залучити СБУ, РНБО, НАБУ, НАЗК «з метою протидії антиукраїнській діяльності».

Нагадаємо, український телеканал NewsOne і заборонений в Україні пропагандистський телеканал «Россия1» анонсували проведення телемосту «Надо поговорить!» 12 липня о 18:00.

Телеканал NewsOne пояснив таке рішення «важливістю діалогу між народами України і Росії».

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців у зв’язку із намірами телеканалу NewsOne провести телеміст.

Згодом 8 липня телеканал NewsOne скасував телеміст із Росією.

У понеділок ввечері активісти запалили фаєри під офісом телеканалу та вимагали покарати NewsOne, який відкрито висловлює підтримку РФ.