Нацрада з питань телебачення створить робочу групу, щоб протидіяти антиукраїнській діяльності ЗМІ



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А телеканалам нагадають про санкції щодо російських ЗМІ

Нацрада з питань телебачення та радіомовлення прийняла рішення щодо інформації про проведення телемосту «Надо поговорить!».

Нагадаємо, телеканал «NewsОne планував 12 липня провести телеміст з одним із російських телеканалів.

Нацрада вирішила нагадати телеканалам і провайдерам про незаконність створення спільних програм з телеканалами, трансляція яких заборонена в Україні.

«Звернутися до ліцензіатів, телеорганізацій та провайдерів програмної послуги щодо необхідності дотримання у своїй діяльності вимог чинного законодавства України. Ідеться про закон щодо санкцій та указ президента, яким затверджений перелік осіб, щодо яких застосовані такі санкції. Тому що при створенні програм кожен телемовник повинен перевіряти... при створенні спільних програм», - зачитала перший пункт рішення заступник голови Нацради Уляна Фіщук.

Наступний пункт передбачає створення робочої групи, до якої за згодою залучити СБУ, РНБО, НАБУ, НАЗК «з метою протидії антиукраїнській діяльності».

Також Нацрада звернеться до Верховної Ради про внесення змін до закону про телебачення та радіомовлення. «Щоб в умовах війни Нацрада мала більш широкі повноваження в запобіганні антиукраїнській діяльності», - пояснила Фіщук.

Окрім цього Нацрада вирішила призначити перевірку ТОВ «Новини 24 години» (NewsOne) через зафіксований контент в ефірі, що має ознаки мови ворожнечі.

Як повідомлялось, український телеканал NewsOne і заборонений в Україні пропагандистський телеканал «Россия1» анонсували проведення телемосту «Надо поговорить!» 12 липня о 18:00. Телеканал NewsOne пояснив таке рішення «важливістю діалогу між народами України і Росії».

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців у зв’язку із намірами телеканалу NewsOne провести телеміст.

Згодом 8 липня телеканал NewsOne скасував телеміст із Росією.