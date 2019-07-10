Інформаційний наступ «русского міра». Політолог пояснив, чому Кремль атакував Україну телемостом



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NewsOne і «Россия1» планували провести телеміст «Надо поговорить!»

Які смисли повинна продукувати Українська держава, щоб вижити в гібридній війні

10 липня в прес-центрі ІА «Главком» (Шовковична, 8/20) відбудеться зустріч на тему: «Інформаційний наступ «русского міра».

Запрошені гості: Дмитро Левусь, політолог, співавтор та співведучий програми на Українському радіо «Блеск і нищета Русского мира», який проаналізує поняття «рускій мір» та його трансформацію; які причини нової хвилі інформаційного наступу у вигляді телемостів; які смисли повинна продукувати Українська держава, щоб вижити в гібридній війні; чи справляється Україна із завданням формування власних смислів.

Нагадаємо, український телеканал NewsOne і заборонений в Україні пропагандистський телеканал «Россия1» анонсували проведення телемосту «Надо поговорить!» 12 липня о 18:00.

Телеканал NewsOne пояснив таке рішення «важливістю діалогу між народами України і Росії».

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців у зв’язку із намірами телеканалу NewsOne провести телеміст.

Згодом 8 липня телеканал NewsOne скасував телеміст із Росією.

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України проведе перевірку телеканалу NewsOne в зв'язку з наміром організувати телеміст з російським телеканалом.