  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Інформаційний наступ «русского міра». Політолог пояснив, чому Кремль атакував Україну телемостом

    • Розсилка
    <span>NewsOne і &laquo;Россия1&raquo; планували провести телеміст &laquo;Надо поговорить!&raquo;</span> - Інформаційний наступ «русского міра». Політолог пояснив, чому Кремль атакував Україну телемостом
    NewsOne і «Россия1» планували провести телеміст «Надо поговорить!»

    Які смисли повинна продукувати Українська держава, щоб вижити в гібридній війні

    10 липня в прес-центрі ІА «Главком» (Шовковична, 8/20) відбудеться зустріч на тему: «Інформаційний наступ «русского міра».

    Запрошені гості: Дмитро Левусь, політолог, співавтор та співведучий програми на Українському радіо «Блеск і нищета Русского мира», який проаналізує поняття «рускій мір» та його трансформацію; які причини нової хвилі інформаційного наступу у вигляді телемостів; які смисли повинна продукувати Українська держава, щоб вижити в гібридній війні; чи справляється Україна із завданням формування власних смислів.

    Нагадаємо, український телеканал NewsOne і заборонений в Україні пропагандистський телеканал «Россия1» анонсували проведення телемосту «Надо поговорить!» 12 липня о 18:00.

    Телеканал NewsOne пояснив таке рішення «важливістю діалогу між народами України і Росії».

    Президент Володимир Зеленський звернувся до українців у зв’язку із намірами телеканалу NewsOne провести телеміст.

    Згодом 8 липня телеканал NewsOne скасував телеміст із Росією.

    Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України проведе перевірку телеканалу NewsOne в зв'язку з наміром організувати телеміст з російським телеканалом.

    Читайте також матеріал «Главкома»:
    Читайте також
    Росія ЗМІ телебачення СБУ пропаганда Путін радіо Україна журналіст
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ