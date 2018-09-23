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    «Українського диверсанта» Лімешка етапували в Ставропольський край РФ

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    Фігурант &laquo;справи українських диверсантів&raquo; Геннадій Лімешко - «Українського диверсанта» Лімешка етапували в Ставропольський край РФ
    Фігурант «справи українських диверсантів» Геннадій Лімешко

    Дружина політв’язня готує прохання до українського консулу в Ростові-на Дону, щоб він зустрівся з Лімешком

    Засудженого в анексованому Криму фігуранта «справи українських диверсантів» Геннадія Лімешка етапували в Ставропольський край Росії.

    Про це повідомляє «Крим.Реалії» з посиланням на дружину ув'язненого Ірину Лімешко.

    «Я вже готую прохання до українського консулу в Ростові-на Дону, щоб він зустрівся з ним і перевірив його умови перебування в колонії! Також звернуся до Міністерства закордонних справ України про надання чоловікові адвоката, який би відвідував його в колонії і тримав зв'язок з родиною!» – зазначила вона.

    Зазначимо, що 24 липня суд залишив без змін вирок «диверсанту» Лімешку.

    Нагадаємо, що у 2017 році Федеральна служба безпеки РФ заявила про затримання в анексованому Криму «агента Служба безпеки України», який нібито готував серію диверсій.

    Згодом ФСБ навіть показала відео затримання «українського диверсанта» в окупованому Криму.

    СБУ назвала фейком інформацію російських спецслужб про затримання їх працівника.

    У відео, яке опублікувало російське ТБ, Лімешко розповів, що нібито отримав від своїх «кураторів» з СБУ 5 тис. грн на підготовку диверсій.

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