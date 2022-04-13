На Сумщині з полону окупантів звільнено подружжя українців (фото)

Пару раніше незаконно вивезли на територію РФ

12 квітня із російського полону звільнили подружжя з Сумщини. Про це повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

«На початку місяця рашисти незаконно затримали їх у Путивльському районі. Звідти перевезли до ізолятора на території Курської області», – повідомив Живицький.

12 квітня в результаті обміну полоненими чоловік із жінкою отримали свободу та можливість зустрітися з доньками.

Нагадаємо, 9 квітня відбувся третій обмін полоненими між Україною та РФ.

Раніше Росія висунула умову для обміну полоненими: «військових – на військових, цивільних – на цивільних».

Як повідомлялося, окупанти викрали заступника голови громади на Сумщині.

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