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    Події в Україні

    На Сумщині з полону окупантів звільнено подружжя українців (фото)

    Українців обміняли на російських полонених - На Сумщині з полону окупантів звільнено подружжя українців (фото)
    Українців обміняли на російських полонених
    фото: Дмитро Живицький/ Telegram

    Пару раніше незаконно вивезли на територію РФ

    12 квітня із російського полону звільнили подружжя з Сумщини. Про це повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

    «На початку місяця рашисти незаконно затримали їх у Путивльському районі. Звідти перевезли до ізолятора на території Курської області», – повідомив Живицький.

    12 квітня в результаті обміну полоненими чоловік із жінкою отримали свободу та можливість зустрітися з доньками.

    Нагадаємо, 9 квітня відбувся третій обмін полоненими між Україною та РФ.

    Раніше Росія висунула умову для обміну полоненими: «військових – на військових, цивільних – на цивільних».

    Як повідомлялося, окупанти викрали заступника голови громади на Сумщині.

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    Теги: росія окупанти війна Сумщина Україна окупація #stoprussia
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    На Сумщині з полону окупантів звільнено подружжя українців (фото)