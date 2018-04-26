Україну накриє дощами, відчутно похолодає

За словами синоптика Наталки Діденко, найбільше дощити буде на заході

У п’ятницю, 27 квітня, в Україну прийде циклон з атмосферними фронтами, в результаті чого в усіх областях очікуються дощі. Про це на своїй сторінці у соцмережі Facebook написала синоптик Наталка Діденко. За її словами, найбільше дощити буде на заході країни. Також вранці та вдень дощова погода буде у північних та центральних областях.



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За словами синоптика Наталки Діденко, найбільше дощити буде на заході

У п’ятницю, 27 квітня, в Україну прийде циклон з атмосферними фронтами, в результаті чого в усіх областях очікуються дощі.

Про це на своїй сторінці у соцмережі Facebook написала синоптик Наталка Діденко.

За її словами, найбільше дощити буде на заході країни. Також вранці та вдень дощова погода буде у північних та центральних областях.

«Південний схід України та Крим суттєвих опадів уникнуть, тому там сонце зможе розігріти повітря до +20+25 градусів», - повідомила синоптик.

При цьому на півдні, за її словами, максимально очікується +16+21 градус.

«А ось на заході, півночі, у більшості центральних областей 27 квітня відчутно похолодає - +12+18 градусів. На Харківщині, Сумщині місцями навіть +10+14 градусів», - написала Діденко.

У Києві у п’ятницю очікуються дощі та похолодання. «Основні опади припадуть на ніч та ранок, у другій половині дня проясниться. У столиці посвіжіє до +14 +15 градусів», - розповіла синоптик.

З 28 до 30 квітня, зауважила Діденко, у Києві буде сухо та спекотно.

Нагадаємо, 26 квітня у Києві спостерігалась найтепліша ніч з 1881 року.