Україну накриє дощами, відчутно похолодає
- 26 Квiтня, 14:45
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За словами синоптика Наталки Діденко, найбільше дощити буде на заході
У п’ятницю, 27 квітня, в Україну прийде циклон з атмосферними фронтами, в результаті чого в усіх областях очікуються дощі.
Про це на своїй сторінці у соцмережі Facebook написала синоптик Наталка Діденко.
За її словами, найбільше дощити буде на заході країни. Також вранці та вдень дощова погода буде у північних та центральних областях.
«Південний схід України та Крим суттєвих опадів уникнуть, тому там сонце зможе розігріти повітря до +20+25 градусів», - повідомила синоптик.
При цьому на півдні, за її словами, максимально очікується +16+21 градус.
«А ось на заході, півночі, у більшості центральних областей 27 квітня відчутно похолодає - +12+18 градусів. На Харківщині, Сумщині місцями навіть +10+14 градусів», - написала Діденко.
У Києві у п’ятницю очікуються дощі та похолодання. «Основні опади припадуть на ніч та ранок, у другій половині дня проясниться. У столиці посвіжіє до +14 +15 градусів», - розповіла синоптик.
З 28 до 30 квітня, зауважила Діденко, у Києві буде сухо та спекотно.
Нагадаємо, 26 квітня у Києві спостерігалась найтепліша ніч з 1881 року.