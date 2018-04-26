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    У Києві у квітні зафіксовано вже четвертий температурний рекорд

    Ніч на четвер у столиці виявилась аномально теплою
    26 квітня у Києві спостерігалась найтепліша ніч з 1881 року. Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, посилаючись на дані спостережень метеостанції. «Стовпчик термометру не опустився нижче +16,0°С, що на 2,3°С вище попереднього історичного значення температури для цієї дати, яке зареєстроване у
    • 26 Квiтня, 10:41
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    Ніч на четвер у столиці виявилась аномально теплою

    26 квітня у Києві спостерігалась найтепліша ніч з 1881 року. Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, посилаючись на дані спостережень метеостанції.

    «Стовпчик термометру не опустився нижче +16,0°С, що на 2,3°С вище попереднього історичного значення температури для цієї дати, яке зареєстроване у 1956 році. Така температура перевищила кліматичну норму для цього дня на 9,3°С і відповідає мінімальній температурі 17 липня», - йдеться в повідомленні обсерваторії.

    Як повідомляв «Главком», у квітні цього року у Києві було зафіксовано вже три температурних рекорди.

    15 квітня у Києві було зафіксовано температурний рекорд максимальної температури повітря. Стовпчик термометру після полудня піднявся до позначки +24,2°С, що на 0,1°С вище попереднього історичного значення для цього дня 1972 року.

    Крім того, ніч на 16 квітня у столиці виявилась найтеплішою з 1881 року. Стовпчик термометру не опустився нижче +12,8°С, що на 1,0°С вище попереднього рекордного значення далекого 1889 року.

    11 квітня у Києві було зафіксовано температурний рекорд максимальної температури повітря. Того дня стовпчик термометру піднявся до позначки +24,4°С, що на 1,7°С вище попереднього історичного значення для цього дня 1959 року.

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