Україну накриє потужна магнітна буря



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Стан здоров'я у метеочутливих людей під час магнітних бур може погіршитися

Фізичний стан під час магнітних бур різко погіршується

У неділю, 9 червня, Україну накриє потужна магнітна буря. Люди під час сильних магнітних бур можуть відчувати підвищену емоційну напругу. Наслідки метеоудару будуть відчутними і на наступний день.

Фізичний стан під час магнітних бур різко погіршується. Особливо це відчувають метеочутливі люди і люди похилого віку. Вагітні жінки і маленькі діти теж знаходяться в зоні ризику.

У червні магнітні бурі випадають на такі числа:

10 червня - магнітне коливання середньої сили.

19 червня - потужна магнітна буря.

28-30 червня - очікуються магнітні бурі 4-5 балів.

Симптоми при магнітних бурях: безсоння або сонливість, погіршення самопочуття без видимих на те причин, дратівливість, неуважність, головний біль, стрибки тиску.

Джерело: Укрінформ