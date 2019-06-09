Україну накриє потужна магнітна буря
Фізичний стан під час магнітних бур різко погіршується
У неділю, 9 червня, Україну накриє потужна магнітна буря. Люди під час сильних магнітних бур можуть відчувати підвищену емоційну напругу. Наслідки метеоудару будуть відчутними і на наступний день.
Фізичний стан під час магнітних бур різко погіршується. Особливо це відчувають метеочутливі люди і люди похилого віку. Вагітні жінки і маленькі діти теж знаходяться в зоні ризику.
У червні магнітні бурі випадають на такі числа:
10 червня - магнітне коливання середньої сили.
19 червня - потужна магнітна буря.
28-30 червня - очікуються магнітні бурі 4-5 балів.
Симптоми при магнітних бурях: безсоння або сонливість, погіршення самопочуття без видимих на те причин, дратівливість, неуважність, головний біль, стрибки тиску.
Джерело: Укрінформ