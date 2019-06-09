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    Україну накриє потужна магнітна буря

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    Стан здоров'я у метеочутливих людей під час магнітних бур може погіршитися - Україну накриє потужна магнітна буря
    Стан здоров'я у метеочутливих людей під час магнітних бур може погіршитися

    Фізичний стан під час магнітних бур різко погіршується

    У неділю, 9 червня, Україну накриє потужна магнітна буря. Люди під час сильних магнітних бур можуть відчувати підвищену емоційну напругу. Наслідки метеоудару будуть відчутними і на наступний день.

    Фізичний стан під час магнітних бур різко погіршується. Особливо це відчувають метеочутливі люди і люди похилого віку. Вагітні жінки і маленькі діти теж знаходяться в зоні ризику.

    У червні магнітні бурі випадають на такі числа:

    10 червня - магнітне коливання середньої сили.

    19 червня - потужна магнітна буря.

    28-30 червня - очікуються магнітні бурі 4-5 балів.

    Симптоми при магнітних бурях: безсоння або сонливість, погіршення самопочуття без видимих на те причин, дратівливість, неуважність, головний біль, стрибки тиску.

    Джерело: Укрінформ

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