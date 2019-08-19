  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Україну накриє спека: прогноз погоди на 19 серпня

    • Розсилка
    Україну накриє спека: прогноз погоди на 19 серпня

    З понеділка в Україні суттєво потеплішає

    19 серпня в Києві малохмарно, без опадів, вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +13...+15 градусів, вдень +27...+29 градусів у той час, як антициклон з 37-градусною спекою йде до України.

    Про це повідомляє Гідрометеорологічний центр.

    На заході України малохмарно, без опадів, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі +11...+16 градусів, вдень +26...+31 градус.

    У Карпатах без опадів, температура вночі +8...+13 градусів, вдень 22...+27 градусів.

    На півночі країни малохмарно, без опадів, вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі +10...+15 градусів, вдень +26...+31 градус.

    У центральних областях малохмарно, без опадів, вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі +10...+15 градусів, вдень +25...+30 градусів.

    На сході хмарно з проясненнями, вночі місцями короткочасний дощ, вдень без опадів, вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі +13...+18 градусів, вдень +25...+30 градусів.

    У південних областях хмарно з проясненнями, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі +14...+19 градусів, вдень +26...+31 градус.

    У Криму малохмарно, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі +13...+18 градусів, вдень +25...+30 градусів.

    Читайте також
    прогноз погоди спека Укргідрометцентр повітря вітер дощ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ