Україну накриє спека: прогноз погоди на 19 серпня



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З понеділка в Україні суттєво потеплішає

19 серпня в Києві малохмарно, без опадів, вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +13...+15 градусів, вдень +27...+29 градусів у той час, як антициклон з 37-градусною спекою йде до України.

Про це повідомляє Гідрометеорологічний центр.

На заході України малохмарно, без опадів, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі +11...+16 градусів, вдень +26...+31 градус.

У Карпатах без опадів, температура вночі +8...+13 градусів, вдень 22...+27 градусів.

На півночі країни малохмарно, без опадів, вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі +10...+15 градусів, вдень +26...+31 градус.

У центральних областях малохмарно, без опадів, вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі +10...+15 градусів, вдень +25...+30 градусів.

На сході хмарно з проясненнями, вночі місцями короткочасний дощ, вдень без опадів, вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі +13...+18 градусів, вдень +25...+30 градусів.

У південних областях хмарно з проясненнями, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі +14...+19 градусів, вдень +26...+31 градус.

У Криму малохмарно, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі +13...+18 градусів, вдень +25...+30 градусів.