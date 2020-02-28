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    Україну накриють дощі та похолодання: прогноз погоди на 28 лютого

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    Синоптики прогнозують опади у вигляді дощу в східних та західних областях - Україну накриють дощі та похолодання: прогноз погоди на 28 лютого
    Синоптики прогнозують опади у вигляді дощу в східних та західних областях

    Синоптики прогнозують опади у вигляді дощу в східних та західних областях

    28 лютого в Києві хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+1 градус, вдень +4...+6 градусів.

    Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

    На заході України хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень дощ і мокрий сніг, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...-4 градуси, вдень +2...+7 градусів.

    На півночі України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...-3 градуси, вдень +2...+7 градусів.

    У центрі України хмарно з проясненнями, вночі дощ і мокрий сніг, вдень без істотних опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +2...-3 градуси, вдень +2...+7 градусів.

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    На сході України хмарно з проясненнями, дощ і мокрий сніг, вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +1...+6 градусів, вдень +3...+8 градусів.

    На півдні України хмарно з проясненнями, вночі дощ і мокрий сніг, вдень без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -1...+4 градуси, вдень +5...+10 градусів.

    У Криму хмарно з проясненнями, вночі дощ і мокрий сніг, вдень без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +1...+6 градусів, вдень +5...+10 градусів.

    повітря вітер дощ
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