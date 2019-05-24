Україну накриють дощі з грозами (карта)



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Синоптики попередили про погіршення погодних умов

Погода в Україні у п'ятницю, 24 травня, очікується тепла, але майже у всіх областях країни пройдуть дощі. Місцями можливі зливи, грози і навіть град.

Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Погода в п'ятницю буде тепла, місцями навіть спекотна, але практично всю країну накриють грози. Синоптик зазначила, що очікуються прояснення.

«24 травня в Україні буде тепло і навіть дуже тепло, але з дощами. Волога погода з грозами, місцями з шквалами і градом охопить більшість областей. Це не означає, що буде лити, як у тропіках, день і ніч. Сонцем теж порадує, однак парасольки візьміть і перечекайте в безпечному місці«, - написала Діденко і додала, що місцями температура повітря підніметься до +27 градусів.

«Температура повітря вдень сягне +21 +27 градусів, на заході буде нижче, +17 +23 градуси«, - повідомила синоптик.

В Українському гідрометцентрі уточнили, що град можливий в західних областях, а також у Житомирській і Вінницькій областях. Під час грози можливі пориви вітру до 15-20м/с.

У Києві в п'ятницю, 24 травня, очікується дощ з грозою, однак температура повітря буде високою, до +25 +27 градусів.