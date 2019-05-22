  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Україну накриють дощі з грозами, температура до +25 градусів

    • Розсилка
    Україну накриють дощі з грозами, температура до +25 градусів

    В деяких областях очікується град та шквальний вітер

    22 травня в Україні пройдуть дощі з грозами, температура до +25°. Про це повідомляє Укргідрометцентр в Facebook.

    За даними синоптиків, на більшій частині території країни очікуються короткочасні дощі, місцями грози. На Закарпатті, вдень і у Приазов'ї, у Кіровоградській, Дніпропетровській та Полтавській областях місцями значні дощі.

    Вітер південний буде дути зі швидкістю 7-12 м / с, а вдень на Лівобережжі місцями град і шквали до 15-20 м / с.

    Температура повітря вночі +10-15 градусів; вдень прогріється до +19-24, на Закарпатті та Прикарпатті 15-20 градусів тепла.

    Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко повідомляла, що сьогодні очікується дощова погода практично на всій території, місцями можливий град. У середу практично повсюдно - дощі, грози, місцями можливі короткочасні сильні зливи, під час грози можливі шквальний вітер і град.

    Температура повітря очікується комфортною, +19 +23 градуси. На півдні повітря прогріється до +25 градусів, на заході від +16 до +21.

    Укргідрометцентр Facebook повітря вітер негода
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ