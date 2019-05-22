Україну накриють дощі з грозами, температура до +25 градусів



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В деяких областях очікується град та шквальний вітер

22 травня в Україні пройдуть дощі з грозами, температура до +25°. Про це повідомляє Укргідрометцентр в Facebook.

За даними синоптиків, на більшій частині території країни очікуються короткочасні дощі, місцями грози. На Закарпатті, вдень і у Приазов'ї, у Кіровоградській, Дніпропетровській та Полтавській областях місцями значні дощі.

Вітер південний буде дути зі швидкістю 7-12 м / с, а вдень на Лівобережжі місцями град і шквали до 15-20 м / с.

Температура повітря вночі +10-15 градусів; вдень прогріється до +19-24, на Закарпатті та Прикарпатті 15-20 градусів тепла.

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко повідомляла, що сьогодні очікується дощова погода практично на всій території, місцями можливий град. У середу практично повсюдно - дощі, грози, місцями можливі короткочасні сильні зливи, під час грози можливі шквальний вітер і град.

Температура повітря очікується комфортною, +19 +23 градуси. На півдні повітря прогріється до +25 градусів, на заході від +16 до +21.