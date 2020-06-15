Стрімкий старт літа: у Києві черговий температурний рекорд



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За 10 днів червень у Києві встановив три температурні рекорди

Вода у Дніпрі вже прогрілася до +20°С

12 червня у Києві вперше за 140 років середньодобова температура повітря становила +27,9°С, що на 0,1°С вище рекордного значення температури для цього дня 2010 року. Кліматична норма перевищена на 10°С. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського з посиланням на дані спостережень своєї метеостанції.

Крім того, повідомляється, що 13 червня середньодобова температура води у Дніпрі досягла +20,8°С. Це вперше сталось на 9 день після настання метеорологічного літа, яке стрімко стартувало.

Кліматологи зазначили, що середня багаторічна дата переходу температури води через +20°С – 5 червня.

Як повідомлялося, 10 червня у Києві середньодобова температура повітря становила +26,3°С, що на 0,3°С вище попереднього рекордного значення температури для цього дня 1885 року, або 135-річної давності.

Ніч на четвер 11 червня у Києві виявилась найтеплішою за 140 років, температура не опустилася нижче +20,6°С. Торішнє попереднє рекордне значення +20,2°С перевищено на 0,4°С.

У Києві 5 червня розпочалося метеорологічне літо з тритижневим запізнення.

Як повідомлялось, народний синоптик Леонід Горбань склав довгостроковий прогноз на все літо. За його даними, на Україну чекає по-справжньому спекотне літо.